Как справиться с посленовогодним бардаком?

Кажется, что праздники пролетели невыносимо быстро. Вот только же всё блестело, приятно пахло лесом и печёным яблоком с корицей. Где тот идеальный порядок и та зелёная красавица в углу?! На полу минное поле из иголок, на столе да и в холодильнике гора не съеденных продуктов, а большой мешок в коридоре наполнен вовсе не подарками. Так обычно заканчиваются длинные рождественско-новогодние праздники у многих из нас.

Настала пора взяться за уборку жилища. Ну с салатами уже разобрались, фрукты уже почти доели и шоколадки растаяли во рту, а не в руках, не без помощи друзей, зашедших на чай в гости. Праздничные украшения укладываются в спячку до следующего декабря, хотя так хочется ещё света гирлянд и отблесков разноцветных шаров, мишуры на ёлке, и треугольника на окне, уже успевшего стать таким привычным. Все подарки открыты и многочисленная упаковка ждёт отправления в спецконтейнеры. Ну а как же быть с чудом в углу, уже совсем не похожим на лесную красавицу?

Аккуратно снимаются игрушки и шары, мишура и гирлянды так, чтобы ничего не осталось из украшений. Можно ёлку обернуть в покрывало положив на пол, а можно плотно связать ветки, если иголки ещё не стали сыпаться. Теперь ёлка готова к переезду. Куда?