Как победить пандемию, не угробив экономику?

Профессор Стокгольмской Школы Экономики Петер Зашев
объясняет, почему в экономике минимальная предсказуемость не менее важна, чем господдержка.
Профессор Стокгольмской Школы Экономики Петер Зашев
Уже несколько недель все мы послушно сидим по домам и стараемся путем самоизоляции помочь себе, другим и стране. Этому способствуют жесткие меры, которые правительство на нас наложило и которые я в целом поддерживаю. Может, из-за того, что сам я гражданин Финляндии — это рождает определенное доверие как к намерениям, так и к работе государственных органов. Мне кажется, многие из нас забывают, что там тоже сидят люди, и они, как и мы, столкнувшись с такой ситуацией впервые, стараются придумать решения на ходу. В этом плане хочу отметить и выразить благодарность всем школам и учителям — они быстро перестроились и наладили какой-то, но учебный процесс, спасибо им за это.
Сидя в четырех стенах, все мы следим за новостями, стараясь понять, что происходит и что будет дальше. Многие не успевают включить свое критическое мышление, о чем я писал пару недель назад и впадают во всякие псевдонаучные и/или конспирологические теории. И все мы с ужасом осознаем, что экономика катится ко всем чертям. И если само слово "экономика" для многих из нас звучит несколько абстрактно, то "остаться без работы" и "не иметь денег на оплату счетов" в таких небольших государствах, как страны Балтии, для большинства очень реальная перспектива. Осознание, что по сравнению со Скандинавией или Западной Европой, наша социальная подушка крайне невелика, повергает многих из нас в состояние близкое к депрессии.
Безусловно, сейчас многим нужна финансовая поддержка государства. Безусловно, важно взять государственный долг и распределить его достаточно быстро. Но мне кажется, бизнесу даже важнее понять, каким правительство видит основной сценарий развития ситуации, и каковы дальнейшие планы политиков (очень хочется верить, что они есть!).
Наверное, большинство из нас в курсе, что Швеция пошла несколько иным путем в борьбе с эпидемией. Там изолируют только группы риска — пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Остальные свободны и, главное, продолжают жить, работать и вносить свой вклад в экономику. Эту политику можно дополнить и аргументами уважаемых вирусологов, что, в конечном счете, для преодоления эпидемии в каждой стране должны переболеть примерно 50% населения.
Если я правильно понимаю, главное — избежать резкого увеличения количества тяжело заболевших в короткое время, чтобы не перегружать возможности системы здравоохранения, т.е. избежать итальянского сценария. То есть "сплющить кривую!", потому что эпидемию коронавируса пока нельзя остановить, но можно замедлить. Но мало кто понимает, насколько важно не переборщить с этим сплющиванием.
Становится все яснее, что жесткий карантин "для всех" не только гробит экономику, но и всего лишь отложит всплеск эпидемии на какое-то время. На выходе мы получим худшее с обеих сторон: подкошенную экономику и нерешенную проблему с эпидемией. С начала карантина прошли три недели. Наверное, можно уже ожидать появления каких-то математических моделей. В странах Балтии население небольшое. Что конкретно для нас означает фраза "избежать резкого увеличения количества тяжело заболевших в короткое время, чтобы не перегружать возможности системы здравоохранения", но так, чтоб остальные вернулись к своей нормальной жизни??!
Посмотрим на Германию. Там решили сделать тесты и выдать сертификаты тем, кто уже переболел и не несет риска для других, чтоб они могли вернуться к своим делам. В Швеции верят, что, изолировав группы риска, они и так достаточно "сплющат" кривую, не убивая при этом свою экономику. Каким может быть балтийский вариант?
Почему-то, выполняя свой долг по спасению себя и страны (сидя дома), мы не слышим от наших правительств достаточно полезной информации, которая помогла бы понять, на основании чего и какие финансовые и жизненные планы нам строить для себя и своего бизнеса. Какие цифры они мониторят, какие сценарии рассматривают?
Согласен с мнением своего коллеги, профессора Мортена Хансена из Стокгольмской Школы Экономики в Риге, что смешно ожидать точного прогноза спада ВВП. Мало кто сегодня ожидает стопроцентной точности, но все же хочется услышать от правительств хоть какие-то аргументы и планы действий. Вместо этого которую неделю рефреном звучат: 1) сводка с фронта — тестированных, заражённых и умерших, 2) мантра — оставаться по домам и держать дистанцию, и 3) посулы — возьмем кредиты и кому надо поможем. Прошло почти четыре недели с начала карантина — сегодня этого мало. Психологически и экономически нам всем нужно знать, как и почему собираются действовать управляющие!
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