Как победить пандемию, не угробив экономику?

Уже несколько недель все мы послушно сидим по домам и стараемся путем самоизоляции помочь себе, другим и стране. Этому способствуют жесткие меры, которые правительство на нас наложило и которые я в целом поддерживаю. Может, из-за того, что сам я гражданин Финляндии — это рождает определенное доверие как к намерениям, так и к работе государственных органов. Мне кажется, многие из нас забывают, что там тоже сидят люди, и они, как и мы, столкнувшись с такой ситуацией впервые, стараются придумать решения на ходу. В этом плане хочу отметить и выразить благодарность всем школам и учителям — они быстро перестроились и наладили какой-то, но учебный процесс, спасибо им за это.

Сидя в четырех стенах, все мы следим за новостями, стараясь понять, что происходит и что будет дальше. Многие не успевают включить свое критическое мышление, о чем я писал пару недель назад и впадают во всякие псевдонаучные и/или конспирологические теории. И все мы с ужасом осознаем, что экономика катится ко всем чертям. И если само слово "экономика" для многих из нас звучит несколько абстрактно, то "остаться без работы" и "не иметь денег на оплату счетов" в таких небольших государствах, как страны Балтии, для большинства очень реальная перспектива. Осознание, что по сравнению со Скандинавией или Западной Европой, наша социальная подушка крайне невелика, повергает многих из нас в состояние близкое к депрессии.

Безусловно, сейчас многим нужна финансовая поддержка государства. Безусловно, важно взять государственный долг и распределить его достаточно быстро. Но мне кажется, бизнесу даже важнее понять, каким правительство видит основной сценарий развития ситуации, и каковы дальнейшие планы политиков (очень хочется верить, что они есть!).

Наверное, большинство из нас в курсе, что Швеция пошла несколько иным путем в борьбе с эпидемией. Там изолируют только группы риска — пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Остальные свободны и, главное, продолжают жить, работать и вносить свой вклад в экономику. Эту политику можно дополнить и аргументами уважаемых вирусологов, что, в конечном счете, для преодоления эпидемии в каждой стране должны переболеть примерно 50% населения.