Кае Каллас бы не телешоу смотреть, а на то, как реально живут наши люди

Если, как признается, Каллас, ей стыдно за нынешнее правительство, то лучшее, что тут можно посоветовать — это начать с себя. Можно, например, вспомнить про то, как в течение 12 лет, когда реформисты были у власти, не происходило внеочередного повышения пенсий. Вот, думаю, вполне может быть стыдно, когда это потом сделали другие. А если вспомнить про уже ставшее мемом обещание вывести страну в пятерку сильнейших в ЕС? Кая Каллас, не стыдно за партию? Чья партия в сентябре подала законопроект, предусматривающий стремительный перевод всех школ с русским языком обучения на эстонский — т.е. разрушение образования на русском языке? Кто в апреле 2007 года стал виновником беспорядков и кровопролития, вылившегося тогда в сильнейшее противостояние двух общин. Курс политики партии белок — независимо от того, кто ее возглавляет — Ансип или Каллас, остается неизменным. Думаю, не стоит продолжать список — вполне достаточно, чтобы Кае Каллас стало стыдно. Ну хоть немного.

” Чья партия в сентябре подала законопроект, предусматривающие стремительный перевод всех школ с русским языком обучения на эстонский — т.е. разрушение образования на русском языке?

Я бы посоветовала Кае Каллас не смотреть телешоу, а, наконец, попробовать познакомиться с реальной жизнью, увидеть, как на самом деле живут большинство наших людей.

Ну а если не смотреть телевизор не получается, то лучше все же обратить внимание на более содержательные и серьезные вещи, чем телешоу. Например, можно посмотреть фильм Кена Лоуча ”Извините, мы вас не застали” — там как раз рассказывается о жизни, а точнее, о борьбе за выживание обычных людей, имеющих слабую социальную защиту. Хоть действие картины и происходит в Англии, тем не менее хорошо проиллюстрирована та жизнь, которую белки своей политикой все годы своего правления создавали для большей части нашего общества.

А если совсем серьезно, то интересно, услышим ли от главы оппозиции что-то более конструктивное, чем описание телешоу с сомнительным содержанием?