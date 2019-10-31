Кае Каллас бы не телешоу смотреть, а на то, как реально живут наши люди

Реформисты совершенно не хотят видеть реально происходящее в политике — об этом можно судить по их эмоционально неуравновешенным заявлениям и критическими выпадами, ничего общего с реальностью не имеющими, пишет Оудекки Лооне, отвечая на публикацию председателя Партии реформ Каи Каллас.
У сегодняшнего правительства есть четкий план, как повысить качество жизни обычных людей. Однако реформисты, похоже, до сих пор не могут смириться со своим положением, а также с тем, что их лоббисты, обслуживающие интересы крупного бизнеса, больше не имеют возможности продавливать нужные им законы. Есть ощущение, что Кая Каллас до сих пор до конца не осознала, что коалиционные переговоры завершились еще в апреле, и, наконец, у власти те, для которого во главе угла стоит повышение уровня жизни простых людей. Время, когда единственным приоритетом были лишь интересы крупного капитала, причем в ущерб потребностям менее защищенных слоев населения, должно наконец пройти.
Политика реформистов, которая была сосредоточена на защите интересов исключительно самых обеспеченных представителей общества — это абсолютно тупиковый путь для страны и для людей. Так, они пытаются продолжать отстаивать интересы пенсионных фондов и банкиров, получающих прибыль за счет сегодняшних пенсионеров. Обычных людей с их проблемами и заботами для белок попросту не существует. Вряд ли они вообще хоть раз задавались вопросом, как живет большая часть нашего общества, как люди выживают на минималку, как растят детей семьи с низкими доходами.
Если, как признается, Каллас, ей стыдно за нынешнее правительство, то лучшее, что тут можно посоветовать — это начать с себя. Можно, например, вспомнить про то, как в течение 12 лет, когда реформисты были у власти, не происходило внеочередного повышения пенсий. Вот, думаю, вполне может быть стыдно, когда это потом сделали другие. А если вспомнить про уже ставшее мемом обещание вывести страну в пятерку сильнейших в ЕС? Кая Каллас, не стыдно за партию? Чья партия в сентябре подала законопроект, предусматривающий стремительный перевод всех школ с русским языком обучения на эстонский — т.е. разрушение образования на русском языке? Кто в апреле 2007 года стал виновником беспорядков и кровопролития, вылившегося тогда в сильнейшее противостояние двух общин. Курс политики партии белок — независимо от того, кто ее возглавляет — Ансип или Каллас, остается неизменным. Думаю, не стоит продолжать список — вполне достаточно, чтобы Кае Каллас стало стыдно. Ну хоть немного.
”Чья партия в сентябре подала законопроект, предусматривающие стремительный перевод всех школ с русским языком обучения на эстонский — т.е. разрушение образования на русском языке?
Я бы посоветовала Кае Каллас не смотреть телешоу, а, наконец, попробовать познакомиться с реальной жизнью, увидеть, как на самом деле живут большинство наших людей.
Ну а если не смотреть телевизор не получается, то лучше все же обратить внимание на более содержательные и серьезные вещи, чем телешоу. Например, можно посмотреть фильм Кена Лоуча ”Извините, мы вас не застали” — там как раз рассказывается о жизни, а точнее, о борьбе за выживание обычных людей, имеющих слабую социальную защиту. Хоть действие картины и происходит в Англии, тем не менее хорошо проиллюстрирована та жизнь, которую белки своей политикой все годы своего правления создавали для большей части нашего общества.
А если совсем серьезно, то интересно, услышим ли от главы оппозиции что-то более конструктивное, чем описание телешоу с сомнительным содержанием?
Как вернуть "съеденную" банкоматом карту: самый простой способ
Ложись и не рыпайся: что мигранты творят в Европе
Помните осужденную экс-чиновницу Васильеву: что с ней стало
Артист найден мертвым в мусорном баке в Петербурге