Из каких таких закромов родины мы будем покрывать многомиллионные кредиты?

В свете ввода чрезвычайной ситуации в стране и заявлений правительства, решившего «между здоровьем и деньгами выбрать здоровье», терзаюсь несколькими вопросами. Из каких таких закромов родины мы будем покрывать многомиллионные, а возможно, и миллиардные кредиты? И действительно ли мы выбрали здоровье?

Создается впечатление, что в настоящее время единственно возможной болезнью жителей Эстонии является заражение коронавирусом. Но ведь это не так! К сожалению, люди борются с огромным количеством заболеваний, в том числе весьма тяжелых. Сегодня стало смертельно опасно быть давно нездоровым или вдруг чем-то заболевшим помимо Covid-19. Плановое лечение отменено, частные клиники закрыты, даже платно не попасть к врачам.

Еще до ввода ЧС в стране многим приходилось ожидать визита к врачам-специалистам по полгода, а сейчас для ожидающих хирургических операций, планового и неотложного лечения перспектива медицинской помощи вовсе отодвинулась на неопределенный срок. Но ведь болезни имеют свойство прогрессировать! Те, кто разработал нынешнюю схему работы медицинских учреждений, убеждены, что все остальные больные чудесным образом выздоровели? Или на весах смертности смерть от коронавируса имеет по какой-то причине больший вес? Кто возьмет на себя ответственность за смерть людей, не получивших вовремя медицинскую помощь? Или для галочки, не мудрствуя лукаво, их оптом спишут на коронавирус?

Не все врачи-специалисты находятся на передовой в войне с Covid-19. Дабы не подвергать их опасности заражения, можно делать тест на коронавирус пациентам за сутки до посещения врача. Это позволило бы возобновить работу клиник.

Чрезвычайное положение не будет длиться вечно. Придется решать проблему запущенных заболеваний и очередей на лечение. В следствие неправомочной оптимизации и реорганизации здравоохранения, страна задыхается от нехватки специалистов и медперсонала.

Эпидемия коронавируса наглядно продемонстрировала несостоятельность государства в борьбе с реальными угрозами. Виной тому недофинансирование медицинского сектора и социальной сферы. Не пора ли заняться грамотным распределением ресурсов, сокращением госаппарата и военных расходов? Необходимо научиться использовать полученные государством экономические дотации по назначению, усилить финансирование в области здравоохранения, образования и социальной защиты. Ну, а рост благосостояния высших чинов может и подождать.