История не должна быть утрачена. Документалист Алена Суржикова призывает делиться старыми фото

Сегодня существует множество сайтов, на которых каждый человек может найти исторические фотографии. Самый известный источник — это Государственный архив, где можно искать размещены исторические фотографии, видео, аудиозаписи и много другой информации. Также существует сайт музеев Эстонии с фото музейных экспонатов, исторических кадров, фотографии объектов. Информация открыта для использования и изучения для всех желающих. Это системы государственные, там работают люди, которые обрабатывают информацию, систематизируют и сохраняют ее.

Foto: Käru muuseum

Кроме этого, существует сайт ajapaik.ee, основанный на принципе ”user generated content”, то есть пользователи добавляют фотографии, отмечает местонахождение изображенных на этих фотографиях объектов на карте, добавляют описание. Например, если у вас есть фотография вашего дома, работы или другого места, вы добавляете это фото на сайт и отмечайте его на карте. Здесь можно посмотреть на старинный Таллинн, Тарту, Нарву и другие города. Очень мало на сайте фотографии советских предприятий.

Оказывается, что совсем недавняя история не так хорошо отражается в исторических архивах. Причина в том, что многие советские предприятия были закрытыми и фотографировать на них запрещалось. Хотя были и исключения. Например, на заводе "Двигатель" в Таллинне была своя киностудия, где работали операторы и редакторы, которые создавали фильмы про этот завод. Когда мы снимали фильм ”Не моя земля”, в оригинале ”Suur-Sõjamäe”, то знали, что была такая киностудия ”Двигатель”. В 2011 году мы пошли на территорию бывшего завода и обнаружили в одном из помещений 116 архивных пленок 16 мм с фильмами про жизнь на заводе "Двигатель" и вне его. Тяжелые, пыльные коробки, которые мы грузили в мою маленькую машину в прямом смысле слова имели исторический вес. Все найденное мы передали эстонскому архиву, а частично использовали в фильме.

Хотелось бы, чтобы история сохранялась. И каждый может сохранить часть своей истории. Для истории важно сохранение и анализ архивов. Для работы учёных, для документалистов, для архитекторов, да и просто для людей, которые любят свой город, важно видеть старые фотографии. Если эти фотографии будут утрачены, то со временем и память сотрётся. Я призываю всех, у кого есть исторические фотографии своих домов, предприятий или отдыха, делиться информации с историками и простыми пользователями на сайте ajapaik.ee. Здесь есть возможность создавать свои альбомы по разным типам и предприятиям, по городам или местам, по темам или людям. Особенно интересно открывать знакомые места через временные рамки.