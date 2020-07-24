Историк: Кремль может провести новый ”Июньский переворот” в Эстонии, на этот раз под прицелом НАТО

Вопрос геополитики и стратегии
Наконец, следует признать, что геополитическое расположение стран Балтии предопределяет к ним интерес крупных держав. Еще целью Ивана Грозного было добиться выхода к Балтийскому морю. Тогда за владение Прибалтикой боролись кроме Московии, Швеция, Дания и Польша. Петр Великий пробил окно в Европу и основал на берегах Финского залива Петербург, как бы дав знать всем, что империя закрепилась на Балтийском море на века.
Вопрос Прибалтики в российской военной стратегии выражается не только владением морских портов и контролем за коммуникациями, но и возможным использованием региона в качестве плацдарма агрессии. Второй по величине город России и важный промышленный и политический центр — Петербург по прежнему находится лишь в 150 км от эстонской границы. Если Россия не контролирует Прибалтику, то ее контролируют оппоненты. По истории это были и рыцари-крестоносцы, и уже названные Швеция, Дания и Польша, как впрочем и Англия, и Германия, оказывавшие большое влияние на регион в первой половине 20 века.
Стратеги РФ, по видимому, считают большим упущением политики ельцинского периода, по которой российские войска были выведены в 1994 году без дополнительных обязательств для стран Балтии. Это обернулось вступлением стран Балтии в альянс НАТО, что было вполне логичным решением местного руководства, исходившего из исторического опыта 1939-1940 годов, решивших укрепить свою безопасность сильными союзниками. Очевидно, что Россия рассматривает НАТО в странах Балтии как военную угрозу, из-за чего, по мере наращивания своего военного потенциала и укрепления политической власти Путина, может предпринять действия гибридного характера, одной составляющей которой и является выражение агрессивной исторической политики. В этом ключе Россия может рассматривать свои действия превентивными, исходя из геополитических интересов. Для достижения полного или частичного контроля над Балтией им нужен удобный момент, как сложившаяся в 1939-1940 годах международная обстановка. Поэтому, можно предположить, что удар по ”Ахиллесовой пяте НАТО” для России — лишь вопрос времени и случая.
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