Историк: Кремль может провести новый ”Июньский переворот” в Эстонии, на этот раз под прицелом НАТО

Учитывая, что по данному вопросу в последние десятилетия было опубликовано значительное количество академических исследований и архивных документов, то такая интерпретация событий, известных в истории Эстонии как ”Июньский переворот” вызывает по меньшей мере недоумение. Однако, если рассмотреть данные заявления на фоне недавней ”исторической” статьи Владимира Путина и в контексте общих тенденций развития российской исторической политики, становится закономерным вопрос о целях такой, заведомо ложной интерпретации событий прошлого российскими властями. Неужели Кремль пытается таким образом показать, что они ”могут повторить” — воссоединить некогда утраченные территории с матушкой-Россией?

Целью этого эссе — не вступать в академическую или идеологическую дискуссию с официальными властями РФ или ее пропагандистами, а попытаться понять общий смысл и причины их намеренно ложных суждений в отношении аннексии стран Балтии или конкретно — Эстонии.

Победа советской дипломатии



По философии великого стратега древности Сунь-цзы подчинение врага своей воле без войны считается наилучшей победой. В этом смысле оккупация и последующая аннексия стран Балтии Советским Союзом в 1940 году несомненно является победой советской дипломатии. Однако, утверждение о добровольности вступления стран Балтии в СССР означает умышленно лживую оценку тем событиям. Как показывают архивные документы и опубликованные исследования историков, страны Балтии подверглись осенью 1939 года военному и дипломатическому давлению СССР с целью навязать им заведомо невыгодный договор о размещении контингентов советских войск. Причем происходило это по соглашению с Германией в рамках Пакта Молотова-Риббентропа. Исходя же из протоколов переговоров Сельтера и Молотова в Москве, Советский Союз в ультимативной форме требовал от Эстонии заключения договора о базах. Серьезность ультиматума подтверждалась сосредоточенной на границах Эстонии ударной группировкой советских войск.

Основным мотивом советских требований был аргумент, по которому будто бы Эстония не сможет в случае военной угрозы защитить свой нейтралитет и, возможно, будет использована одним из враждебных к СССР государств в качестве плацдарма к наступлению. Учитывая заключенный примерно за месяц до этих переговоров Пакт Молотова-Риббентропа, основным противником СССР на переговорах с эстонской делегацией называлась Англия. Примечательно, что в день подписания эстонско-советского пакта о взаимопомощи — 28 сентября, в Кремле был подписан еще один договор — Договор о дружбе и границе между СССР и Германией, уточнявший сферу интересов обоих государств и новую совместную границу в захваченной ими Польше.