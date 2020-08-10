Илья Яшин: не удивлюсь, если в телеэфире появится глава местного КГБ и сообщит об аресте "бывшего президента Лукашенко"

1. Лукашенко разгромно проиграл выборы. На множестве участков комиссии испугались переписывать протоколы и подтвердили, что Тихановская получила более 70%. Такие же данные показал независимый экзитпол. Однако это не помешало Центризбиркому тотально фальсифицировать результаты и заявить о 80% за Лукашенко.

2. В Беларуси очень жесткий режим. Настоящее полицейские государство и многолетняя практика подавления несогласных. Лукашенко годами выстраивал систему, которая позволит ему удерживать власть даже при полной потере доверия со стороны народа.

3. Граждане республики вызывают огромное уважение. Они прекрасно знали, чем закончатся протесты и никто не сомневался, что Лукашенко готов пролить столько крови, сколько потребуется для сохранения власти. И все равно вышли на площади, буквально под пули, чтобы отчаянно и мужественно сопротивляться. Чувство собственного достоинства оказалось сильнее страха.

4. Многие сравнивают вчерашний Минск с митингами на киевском Майдане, выискивая ошибки в действиях протестующих. Но такое сравнение абсолютно неуместно.

4.1. Украина в 2013 году имела сильное оппозиционное движение, интегрированное в политическую систему и готовое немедленно взять власть. Оппозиционные партии были широко представлены в парламенте. На стороне протестующих были крупные бизнесмены (включая будущего президента Порошенко). Столичная администрация была относительно лояльна и без проблем согласовывала протестные акции.

4.2. В Беларуси за последние четверть века политика превратилась в выжженное поле. В конце девяностых бесследно исчезли Юрий Захаренко и Виктор Гончар, претендовавшие на должность президента. Один из силовиков, позже сбежавших в Европу, признался, что они были похищены и убиты по приказу Лукашенко. Оппозиционные партии были запрещены. Редакции СМИ — разгромлены. Политиков, активистов, журналистов либо сажали, либо выдавливали из страны. Лукашенко последовательно создавал мощную репрессивную машину.

4.3. Из трех оппозиционных кандидатов в президенты в этом году Лукашенко не пустил на выборы ни одного: Бабарико и Тихановский в тюрьме, Цепкало успел покинуть страну. Зарегистрирована на выборах была только жена Тихановского, да и то, очевидно, шутки ради. Оппозиция выдвинула её от отчаяния, а власть явно не воспринимала эту женщину всерьез.