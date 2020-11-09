Хельме опять всех победил. Он звезда эстонского шоу-бизнеса

"Хельме устал от правительства. Ему надоело сдерживаться. Отдал сыну партию. Ему осточертело выбирать слова. Он нашел красивый способ уйти в Рийгикогу, там можно говорить все, что захочешь. Он действительно не подставил Эстонию, он высказал позицию сторонников теорий заговора. Всех антиковидных и приверженцев мирового государства. Теперь он может говорить еще больше и острее, ничего не потеряв. И голосов теперь он получит еще больше, электорат мобилизовался - их лидера сняли "просто так" за критику "этих американцев", какая тут демократия? Дед опять всех победил, он звезда эстонского политического шоу-бизнеса", - пишет Виталий.

Министр внутренних дел Март Хельме в понедельник на пресс-конференции сообщил, что уходит в отставку с поста министра. До этого экс-лидер EKRE максимально жестко отозвался о Джо Байдене.

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