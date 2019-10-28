"Государство ухитрилось на продаже марихуаны терпеть убытки". Гражданин Канады — о последствиях легалайза

Я мягко говоря не любитель курения вообще, и тем более — курения травки. И категорический противник других наркотиков. Тем не менее к легализации марихуаны отношусь спокойно.

Мы приехали в Канаду пятнадцать лет назад, и наше знакомство с проблемой происходило постепенно.

Характерный запах можно было почувствовать в городе и задолго до победы легалайза: полиция к потребителям относилась зачастую не жестко, и медицинская марихуана разрешена еще в 2001-ом году. Продавцов — да, вроде как ловили. Но тоже не всегда: во время ежегодных легалайз-шествий марихуану, судя по репортажам, можно было легко приобрести на месте. Кстати, о шествиях: мне показалось интересным, что абсолютное большинство их участников — белые канадцы, притом что в Торонто они уже перестали составлять ”визуальное большинство”. Китайцы, индусы и другие большие группы иммигрантов на шествии если и были представлены, то очень небольшим числом участников.

Что изменилось для обычных людей после легализации? Практически ничего. Запах можно учуять на улицах немного чаще, но не так, чтобы непродохнуть. Возможно есть районы, где ситуация в этом смысле ”хуже” — я там не бываю. И я надеюсь, что все ограничения, установленные на курения табака, будут отнесены также и к курению ”травки”. Если за сигарету ближе девяти метров ко входу в общественное здание и на общественном транспорте должны в теории штрафовать, то и марихуану тоже позволять в этих местах не должны.