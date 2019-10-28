"Государство ухитрилось на продаже марихуаны терпеть убытки". Гражданин Канады — о последствиях легалайза

В новостях первое время мелькали сообщения в духе ”полиция задержала обкуренного за рулем”, постепенно такие новости пропали, хотя вряд ли обкуренных за рулем стало меньше — просто облавы полиция устраивает нечасто, а сообщать о каждом пойманном нарушителе или аварии по вине любителя травки не имеет смысла — потребителям новостей это быстро приедается.
На совете директором кономиниума, в который я вхожу, обсуждали изменения, которые должны быть внесены в устав в связи с легализацией. Полагаю, что про эти изменения нам вспоминать в ближайшее время не придется. Один из соседей вроде покуривает — без проблем для других.
Так как в Онтарио государство предпочитает оставлять за собой монополию на все ”греховное” (Алкоголь и лотереи, например. Удивительно, что до сих пор не объявили госмонополии на проституцию), то и на продажу марихуаны установлена государственная монополия — то есть право передано государственной конторе LCBO. And guess what? Государство ухитрилось на продаже марихуаны терпеть убытки.
Официально в провинции установлен, если я правильно понимаю, следующий порядок: онлайн продажи может вести только дочерняя контора LCBO, она же является единственным официальным поставщиком для частных магазинов, получивших лицензию. Заорганизованность, конечно, безобразная. В результате полиция продолжает вести войну с торговцами: магазины, торгующие марихуаной без лицензии, обкладывали бетонными ”баррикадами”. Тем не менее утверждают, что 60(!) процентов потребителей марихуаны продолжают покупать её у нелегальных торговцев.
Говорят, что в Квебеке провинциальные власти применяют более разумный подход.
В общем и целом: ”проблема” легализованной марихуаны в Торонто отошла на второй план. Жителей города куда больше беспокоит, например, значительно возросшее количество убийств с применением огнестрельного оружия. Впрочем, кто знает, может эти проблемы и связаны? Но это уже тема для другого разговора.
PS Вспомнил еще одно следствие из легализации марихуаны в Канаде: теперь у некоторых канадцев могут возникнуть проблемы при поездке в США, гда конопля все еще в основном запрещена. Даже везти с собой не обязательно: достаточно покурить незадолго до пересечения границы.
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