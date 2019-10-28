28.10.2019, 08:50

"Государство ухитрилось на продаже марихуаны терпеть убытки". Гражданин Канады — о последствиях легалайза


Александр Иванов
Александр Иванов
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Вариация канадского флага после легалайза
Вариация канадского флага после легалайзаФото: Википедия

В начале ноября Рийгикогу собирается рассмотреть законопроект, легализующий положение марихуаны. По просьбе RusDelfi гражданин Канады Александр Иванов рассказал, как в его стране изменилась ситуация с марихуаной после принятия так называемого легалайза.

Я мягко говоря не любитель курения вообще, и тем более — курения травки. И категорический противник других наркотиков. Тем не менее к легализации марихуаны отношусь спокойно.
Мы приехали в Канаду пятнадцать лет назад, и наше знакомство с проблемой происходило постепенно.

Характерный запах можно было почувствовать в городе и задолго до победы легалайза: полиция к потребителям относилась зачастую не жестко, и медицинская марихуана разрешена еще в 2001-ом году. Продавцов — да, вроде как ловили. Но тоже не всегда: во время ежегодных легалайз-шествий марихуану, судя по репортажам, можно было легко приобрести на месте. Кстати, о шествиях: мне показалось интересным, что абсолютное большинство их участников — белые канадцы, притом что в Торонто они уже перестали составлять ”визуальное большинство”. Китайцы, индусы и другие большие группы иммигрантов на шествии если и были представлены, то очень небольшим числом участников.

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Что изменилось для обычных людей после легализации? Практически ничего. Запах можно учуять на улицах немного чаще, но не так, чтобы непродохнуть. Возможно есть районы, где ситуация в этом смысле ”хуже” — я там не бываю. И я надеюсь, что все ограничения, установленные на курения табака, будут отнесены также и к курению ”травки”. Если за сигарету ближе девяти метров ко входу в общественное здание и на общественном транспорте должны в теории штрафовать, то и марихуану тоже позволять в этих местах не должны.

В новостях первое время мелькали сообщения в духе ”полиция задержала обкуренного за рулем”, постепенно такие новости пропали, хотя вряд ли обкуренных за рулем стало меньше — просто облавы полиция устраивает нечасто, а сообщать о каждом пойманном нарушителе или аварии по вине любителя травки не имеет смысла — потребителям новостей это быстро приедается.

На совете директором кономиниума, в который я вхожу, обсуждали изменения, которые должны быть внесены в устав в связи с легализацией. Полагаю, что про эти изменения нам вспоминать в ближайшее время не придется. Один из соседей вроде покуривает — без проблем для других.

Так как в Онтарио государство предпочитает оставлять за собой монополию на все ”греховное” (Алкоголь и лотереи, например. Удивительно, что до сих пор не объявили госмонополии на проституцию), то и на продажу марихуаны установлена государственная монополия — то есть право передано государственной конторе LCBO. And guess what? Государство ухитрилось на продаже марихуаны терпеть убытки.
Официально в провинции установлен, если я правильно понимаю, следующий порядок: онлайн продажи может вести только дочерняя контора LCBO, она же является единственным официальным поставщиком для частных магазинов, получивших лицензию. Заорганизованность, конечно, безобразная. В результате полиция продолжает вести войну с торговцами: магазины, торгующие марихуаной без лицензии, обкладывали бетонными ”баррикадами”. Тем не менее утверждают, что 60(!) процентов потребителей марихуаны продолжают покупать её у нелегальных торговцев.

Говорят, что в Квебеке провинциальные власти применяют более разумный подход.

В общем и целом: ”проблема” легализованной марихуаны в Торонто отошла на второй план. Жителей города куда больше беспокоит, например, значительно возросшее количество убийств с применением огнестрельного оружия. Впрочем, кто знает, может эти проблемы и связаны? Но это уже тема для другого разговора.

PS Вспомнил еще одно следствие из легализации марихуаны в Канаде: теперь у некоторых канадцев могут возникнуть проблемы при поездке в США, гда конопля все еще в основном запрещена. Даже везти с собой не обязательно: достаточно покурить незадолго до пересечения границы.

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