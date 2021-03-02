Горбачев позволил говорить вслух то, о чем мы шептались на кухнях

В его адрес часто раздаются проклятия. Его искренне ненавидят миллионы жителей постсоветского пространства. Считается правильным тоном высказываться о нем уничижительно и с подчеркнутым пренебрежением. Но лично у меня с его именем ассоциируются самые светлые воспоминания. Возможно, потому, что его восхождение совпало с годами моей юности, с порой светлых надежд. Надежды эти в чем-то не оправдались, но я точно знаю, что не будь его, моя жизнь и жизнь миллионов людей могла стать совершенно иной — и не факт, что более счастливой. Сегодня этот человек, сумевший изменить мир, не особо на это рассчитывая, отмечает 90-летие. С днем рождения, Михаил Сергеевич!

Смерть Константина Черненко — самого безликого советского руководителя — пришлась на март 1985 года. Ничто не предвещало перемен, большинство советских граждан наблюдали за ”гонкой на лафетах” (Брежнев умер в ноябре 1982-го, Андропов — в феврале 1984-го) без особого интереса. Чего не скажешь обо мне: мне искренне хотелось проверить собственную теорию о назначении на пост генсека по принципу назначения… главы государственной похоронной комиссии. Дело в том, что в ноябре 1982 года возглавил погребальные мероприятия Черненко, но высший пост достался Андропову. Зато спустя год с небольшим заниматься похоронами Андропова поручили Горбачеву. По моей логике, ему предстояло заменить Константина Устиновича, когда настанет его час покинуть этот мир. Моя теория полностью подтвердилась!

” По случаю внезапной кончины Черненко в войсках свернули запланированные на середину марта масштабные учения, чтобы не вызывать беспокойства у НАТО

Избрание Горбачева застало меня в рядах Вооруженных сил СССР, где я проходил срочную службу. По случаю внезапной кончины Черненко в войсках свернули запланированные на середину марта масштабные учения, чтобы не вызывать беспокойства у НАТО. Поэтому все учения мы провели неподалеку от казарм. В основном, это были лекции замполита о подрывной деятельности Андрея Сахарова и тренировки по надеванию общезащитных комплектов (автор этих строк немало в этом преуспел, кстати!).