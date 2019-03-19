ГМО: три страшных буквы или благо для человечества?

- У колорадского жука есть природный паразит — бактерия, если жук съедает ее вместе с листиком картофеля, она начинает развиваться в его кишечнике, делает там дырку и насекомое погибает. Причем бактерия, о которой я сказал, строго специфична именно к колорадскому жуку, она безопасна не только для человека, но даже для других насекомых!

Если такую бактерию съела, допустим, гусеница бабочки, на ней это никак не отразится.

Теперь о том, как это используют генетики. Мы достали из бактерии токсичный для колорадского жука ген, встроили его в картошку, причем сделали это так, что белок вырабатывается не во всём растении, а только в ботве! В клубнях картофеля бактериального белка нет!

- Получается, ГМ-овощи менее опасны, чем натуральные?

- Судите сами: в овощах, которые поливали ”натуральным” инсектицидом (типа ДДТ), априори присутствуют токсичные для человека химикаты. Синтезируемый же в листьях ГМ-картофеля бактериальный белок при желании можно было бы есть целыми ложками. Это обычный белок, как молочный, яичный или соевый.

Таким образом, продукты с ГМО очевидно менее опасны, чем ”натуральные”.

- То есть, приходя в супермаркет, не нужно искать на этикетах ”Без ГМО”?

— Людям всегда приходится выбирать из нескольких не до конца понятных альтернатив, и в данном случае генно-модифицированный продукт предпочтительнее, как менее опасный, более чистый и безвредный для человека.

- Возможно, но по ТВ показывали ГМ-быков, которые из-за своего веса не могут ходить. Это же издевательство над животными!

- А содержать кур-бройлеров по 20 штук в клетке и не давать им двигаться, чтобы они быстрее жирели, — не издевательство? Но ведь мы об этом не задумываемся, когда покупаем курицу в магазине!

”Классические” технологии производства мяса сегодня, к сожалению, не отличаются особо гуманным отношением к животным. Другое дело, что в некоторых животноводческих хозяйствах в корма добавляют гормоны, которые обеспечивают более быстрый прирост массы животных, и при этом так или иначе негативно влияют на человека. Но ведь генные модификации как раз и позволяют убрать из кормов такие добавки! Мы создаем определенную систему генов, которая ”естественным способом” дает эффект, которого стремится достичь фермер. Это менее опасно, чем добавки!

- В таком случае непонятно, кому нужно выступать против ГМО.

- Хороший вопрос… На первый взгляд, в экономике нет игроков, которым было бы выгодно лоббировать недопуск ГМ-организмов в сельское хозяйство. Я бы даже сказал, наоборот — много кому очень выгодно использовать ГМО. Компании — производители ГМ-сортов и пород имеют мощные финансовые ресурсы для продвижения своей продукции. И тем не менее, в битве с ”неизвестным противником” ГМО-лобби проигрывает…

- Да, но некоторые эксперты говорят, что ГМО приводит к бесплодию.

- Возможно, такие слухи возникли из-за применения в сфере сельскохозяйственных ГМО специального ограничения по числу поколений растений. Дело в том, что производители семенного материала заинтересованы, чтобы фермеры обращались к ним каждый год за новым посевным зерном, поэтому были созданы ГМО-гибриды, не дающие необходимого эффекта в следующих поколениях.

Впрочем, в этом есть и еще один смысл. Экологи — противники ГМО утверждают: ”Семена ГМ-растений, выходя за пределы фермерского поля, могут нарушить установившийся за много тысяч лет баланс экосистемы”.

Экосистема, и правда, вещь сложная и непредсказуемая, поэтому генетики встраивают в ГМ-сорта определенные ограничения по возможности размножения.

- Еще один аргумент противников ГМО: мы не знаем, как это отразится на потомках, поскольку еще не произошло смены поколений.

- ГМ-сорта широко используют уже около 40 лет, за это время сменились, как минимум, два поколения людей, и никаких негативных корреляций с употреблением ГМО в пищу исследователями не выявлено. А бояться самих привносимых генов (фрагментов ДНК) — это примерно как утверждать, что если регулярно есть ДНК огурцов, то превратишься в огурчик!

- Боюсь, читатели меня не простят, если не задам вам один важный вопрос: а покупаете ли Вы своим детям продукты с ГМО?

- Мне не нравится покупать продукты с маркировкой ”НЕ СОДЕРЖИТ ГМО”. Во первых, потому, что сам производитель никаких тестов не проводил и не знает наверняка, содержит его изделие ГМО или нет. Реального лабораторного тестирования на наличие ГМО практически ни на одном этапе изготовления продукта не проводится.

Наша лаборатория нередко находит ГМО даже в тех продуктах, где стоит красивая надпись ”НЕ СОДЕРЖИТ ГМО”. То есть производитель, ставя такую маркировку, ”не совсем честен со мной”.

А во вторых, предприниматель, в данном случае, играет на ”темноте”, необразованности потребителей. Из чего можно сделать вывод: производители продуктов питания, указывающие на своей продукции ”НЕ СОДЕРЖИТ ГМО” — коммерсанты с пониженной социальной ответственностью…