Глуховский: "Невозможно поддерживать то, против чего борется Навальный"

После того как Алексей Навальный был задержан сразу по возвращении в Россию, немало известных людей публично поддержали оппозиционера: в соцсетях они потребовали освободить его из под ареста. В их числе был писатель Дмитрий Глуховский, автор трилогии "Метро" и романов "Сумерки" и "Текст".

Ввидео, опубликованном в его аккаунте на Facebook, Глуховский назвал оппозиционера единственным "политиком, который всерьез претендует на власть", и заявил, что именно поэтому Навального преследуют. Он рассказал DW о причинах своего видеообращения и о том, как долго, по его мнению, россияне могут терпеть давление власти и несправедливость.

DW: Почему вы решили выложить ролик в поддержку Алексея Навального?

Дмитрий Глуховский: Я не то чтобы был сильно за Навального. Но невозможно быть за те вещи, против которых он выступает. Невозможно поддерживать политику отравления оппозиционеров спецслужбами. И Навальный здесь - только один и самый очевидный случай, ставший известным. Случаи были и другие. Смерть Петра Офицерова, соратника Навального, кажется мне загадочной и недорасследованной. Она вполне тянет на предупреждение Навальному, которое он не захотел, может быть, вовремя рассмотреть. Смерть политика Никиты Исаева, неудавшееся покушение на Петра Верзилова и, возможно, на Дмитрия Быкова во время его турне по стране... Как это можно поддерживать?

Расхищение государственных денег и возведение по всей стране каких-то объектов недвижимости многомиллиардной стоимости, записанных на подставных лиц и на родственников президента, - как за это можно быть? За то, что в принципе вся страна записывается на подставных лиц и каких-то друзей детства и юношества действующего президента? За то, что политическая оппозиция к выборам не допускается, а законодательство становится все более репрессивным? Ведь власть последовательно лишает нас единственной легальной возможности повлиять на ситуацию в стране и превращает выборы в фарс.

И, конечно, ситуация с Навальным, которая была не до конца понятной, сейчас становится очевидной, потому что власть своими действиями себя изобличает. Если бы это не они травили Навального, то неужели надо было так жестко реагировать на его возвращение в страну? Неужели нужно было ФСИН в последний момент выдумывать какие-то основания для его задержания и устраивать заседания выездных "троек" с пасхальным яйцом в виде портрета Ягоды (бывший глава НКВД Генрих Ягода, расстрелян в 1938 году. - Ред.) на стене? Не думаю, что он случайно там оказался. Наверняка это какие-то люди из администрации передают привет либеральной общественности.