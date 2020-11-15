Главный лесничий RMK о вырубке лесов: не забывайте, что на этих местах растет новый лес!

Зрелый лес — это не слива
В последние годы общественность обнаружила, что сплошные вырубки — это нехорошо. Однако реальный вопрос никогда не заключается в выбранном методе ведения лесного хозяйства или в его названии. Цель состоит в том, чтобы лесные работы выполнялись таким образом и в такой степени, чтобы обеспечить жизнеспособное восстановление леса на территории вырубки, а также обеспечить на этой территории наличие жизнеспособных лесов разного возраста для будущих поколений. Так же, как мы сейчас используем леса, созданные нашими предками.
Термин ”зрелый лес” вызывает большую неразбериху. Забегая вперед скажу, что этот термин не имеет ни малейшей связи с падением леса. Люди часто думают, что это похоже на сливу, которая при созревании падает и сразу начинает гнить. Термин ”возраст зрелости леса” или, проще говоря, ”зрелый лес”, означает принятое на законодательном уровне широкое соглашение между различными сторонами о том, в какой момент времени вырубка деревьев будет наиболее оптимальна, чтобы качество древесины и производительность на единицу площади использовались наиболее разумно.
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Закон о лесе как раз и представляет собой компромисс между лесом и потребностями людей — если мы хотим получать из леса древесину, то мы также должны обеспечить эквивалентный рост и обновление леса.
”Лесные эксперты” проводят расчеты, которые, казалось бы, однозначно подтверждают утверждение о том, что зрелый лес вот-вот закончится. Идет аукцион с понижением цены, его участники стремятся назвать максимально близкую к нашему времени дату, когда закончится лес: одни говорят, что через 30, другие — что через 40 лет. Однако тот факт, что в наших лесах растут разные породы деревьев, некоторые из которых можно выращивать на одной и той же единице площади почти трижды в течение столетнего периода, полностью опровергает простую на первый взгляд формулу. Чтобы было понятнее, я могу провести аналогичное сравнение, взяв за основу кошелек любого из нас. Например, если ежемесячная зарплата составляет 1000 евро, а вы каждый день покупаете новую одежду на 100 евро, то можно сделать вывод, что зарплата закончится через 10 дней. По мнению ”лесных экспертов”, не стоит принимать во внимание, что в следующем месяце на счет снова поступит зарплата (лес вырастет снова). Также предполагается, что 100 евро тратятся одинаково и каждый день, не учитывая реальные возможности кошелька (леса). Также некоторые люди уверены, что все, как государство, так и частные собственники лесов, хотят немедленно вырубить свои леса.
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