Главный лесничий RMK о вырубке лесов: не забывайте, что на этих местах растет новый лес!

По мнению автора мнения, необходимо подождать, пока лес перестанет быть в ”отличном” состоянии. Другими словами, народу Эстонии разрешается заготавливать древесину из собственных лесов только в том случае, когда она потеряет свою потребительскую ценность.

Здесь я хотел бы напомнить, что и домашние, и рекреационные леса также время от времени нуждаются в уходе и вырубке, чтобы сохранить их ценности, так полюбившиеся людям. Известный всем первобытный лес Ярвселья, в котором из-за поваленных деревьев практически невозможно передвигаться за пределами туристической тропы, вероятно, не может считаться рекреационным лесом.

Сейчас время сажать

В некоторых случаях местная община хочет воспользоваться правом запретить вырубку в так называемом домашнем лесу в качестве одного из способов управления лесным хозяйством, не осознавая при этом, что таким желанием оно отступает от обязанности обеспечить настолько же ценный лес для будущих поколений.

В настоящее время управление хозяйственными лесами в установленных пределах разрешено законом. Поэтому мы должны помнить, что, если местная община желает приостановить или изменить управление лесным хозяйством в определенных областях, то для этого сначала нужно внести изменения в прежние соглашения и правовые акты.

Если открыть закон — социальный договор, принятый в демократическом государстве посредством представителей народа — он налагает на владельца леса целый ряд прав и обязанностей. Они нацелены на обеспечение защиты и устойчивого управления лесом как экосистемой.

Управление лесом является устойчивым в понимании законодателя, если оно обеспечивает, среди прочих необходимых требований, способность к восстановлению и жизнеспособность лесов, а также разнообразное использование лесов, которое удовлетворяет экологические, экономические, социальные и культурные потребности.

Разве кто-нибудь из участников нынешних дискуссий о лесах хочет чего-то иного?

Как лесничий я согласен с тем, что лес не нуждается в человеке и что лес способен очень успешно развиваться и формироваться без вмешательства человека. Закон о лесе как раз и представляет собой компромисс между лесом и потребностями людей — если мы хотим получать из леса древесину, то мы также должны обеспечить эквивалентный рост и обновление леса.