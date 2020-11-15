15.11.2020, 19:30

Главный лесничий RMK о вырубке лесов: не забывайте, что на этих местах растет новый лес!

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Андрес Сепп, главный лесничий RMK
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Главный лесничий RMK о вырубке лесов: не забывайте, что на этих местах растет новый лес!
RMK

На днях я прочитал в социальных сетях мнение о том, что занимающаяся управлением государственным лесом организация не должна вырубать определенный лес, потому что ”это здоровый лес в отличном состоянии”. Если прояснить суть этого предложения, то оно значит, что народ Эстонии не должен получать качественную древесину из принадлежащих ему лесов.

По мнению автора мнения, необходимо подождать, пока лес перестанет быть в ”отличном” состоянии. Другими словами, народу Эстонии разрешается заготавливать древесину из собственных лесов только в том случае, когда она потеряет свою потребительскую ценность.

Здесь я хотел бы напомнить, что и домашние, и рекреационные леса также время от времени нуждаются в уходе и вырубке, чтобы сохранить их ценности, так полюбившиеся людям. Известный всем первобытный лес Ярвселья, в котором из-за поваленных деревьев практически невозможно передвигаться за пределами туристической тропы, вероятно, не может считаться рекреационным лесом.

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Сейчас время сажать

В некоторых случаях местная община хочет воспользоваться правом запретить вырубку в так называемом домашнем лесу в качестве одного из способов управления лесным хозяйством, не осознавая при этом, что таким желанием оно отступает от обязанности обеспечить настолько же ценный лес для будущих поколений.

В настоящее время управление хозяйственными лесами в установленных пределах разрешено законом. Поэтому мы должны помнить, что, если местная община желает приостановить или изменить управление лесным хозяйством в определенных областях, то для этого сначала нужно внести изменения в прежние соглашения и правовые акты.

Если открыть закон — социальный договор, принятый в демократическом государстве посредством представителей народа — он налагает на владельца леса целый ряд прав и обязанностей. Они нацелены на обеспечение защиты и устойчивого управления лесом как экосистемой.
Управление лесом является устойчивым в понимании законодателя, если оно обеспечивает, среди прочих необходимых требований, способность к восстановлению и жизнеспособность лесов, а также разнообразное использование лесов, которое удовлетворяет экологические, экономические, социальные и культурные потребности.

Разве кто-нибудь из участников нынешних дискуссий о лесах хочет чего-то иного?

Как лесничий я согласен с тем, что лес не нуждается в человеке и что лес способен очень успешно развиваться и формироваться без вмешательства человека. Закон о лесе как раз и представляет собой компромисс между лесом и потребностями людей — если мы хотим получать из леса древесину, то мы также должны обеспечить эквивалентный рост и обновление леса.

Зрелый лес — это не слива

В последние годы общественность обнаружила, что сплошные вырубки — это нехорошо. Однако реальный вопрос никогда не заключается в выбранном методе ведения лесного хозяйства или в его названии. Цель состоит в том, чтобы лесные работы выполнялись таким образом и в такой степени, чтобы обеспечить жизнеспособное восстановление леса на территории вырубки, а также обеспечить на этой территории наличие жизнеспособных лесов разного возраста для будущих поколений. Так же, как мы сейчас используем леса, созданные нашими предками.

Термин ”зрелый лес” вызывает большую неразбериху. Забегая вперед скажу, что этот термин не имеет ни малейшей связи с падением леса. Люди часто думают, что это похоже на сливу, которая при созревании падает и сразу начинает гнить. Термин ”возраст зрелости леса” или, проще говоря, ”зрелый лес”, означает принятое на законодательном уровне широкое соглашение между различными сторонами о том, в какой момент времени вырубка деревьев будет наиболее оптимальна, чтобы качество древесины и производительность на единицу площади использовались наиболее разумно.

Закон о лесе как раз и представляет собой компромисс между лесом и потребностями людей — если мы хотим получать из леса древесину, то мы также должны обеспечить эквивалентный рост и обновление леса.

”Лесные эксперты” проводят расчеты, которые, казалось бы, однозначно подтверждают утверждение о том, что зрелый лес вот-вот закончится. Идет аукцион с понижением цены, его участники стремятся назвать максимально близкую к нашему времени дату, когда закончится лес: одни говорят, что через 30, другие — что через 40 лет. Однако тот факт, что в наших лесах растут разные породы деревьев, некоторые из которых можно выращивать на одной и той же единице площади почти трижды в течение столетнего периода, полностью опровергает простую на первый взгляд формулу. Чтобы было понятнее, я могу провести аналогичное сравнение, взяв за основу кошелек любого из нас. Например, если ежемесячная зарплата составляет 1000 евро, а вы каждый день покупаете новую одежду на 100 евро, то можно сделать вывод, что зарплата закончится через 10 дней. По мнению ”лесных экспертов”, не стоит принимать во внимание, что в следующем месяце на счет снова поступит зарплата (лес вырастет снова). Также предполагается, что 100 евро тратятся одинаково и каждый день, не учитывая реальные возможности кошелька (леса). Также некоторые люди уверены, что все, как государство, так и частные собственники лесов, хотят немедленно вырубить свои леса.

Используя этот пример, мы можем использовать (вырубить) больше денег (леса) тогда, когда денег (леса) больше. А когда меньше, то меньше. Вырубаются только такие объемы, которые обеспечивают устойчивость как для владельцев лесов, так и для потребителей. Каждый владелец леса охраняет лес в первую очередь для себя и для своих нужд.

При таких подсчетах правильным остается лишь утверждение, что если бы в Эстонии вырубали ежегодно 23 300 гектаров леса, то цикл повторился бы в течение ста лет. При этом следует помнить, что в 99 году, когда вырублено было 2,327 миллиона гектаров (2,33 миллиона гектаров лесных угодий в республике — ежегодник ”Лес 2018”), у нас уже было 2,327 миллиона гектаров новых лесов в возрасте от 1 до 99 лет. Вечный двигатель. Так было столетиями до нас, так будет и в дальнейшем.

Общие ценности

Вместо того, чтобы наклеивать друг на друга ярлыки, можно поговорить спокойно, как свойственно у лесничих, о том, чего мы действительно хотим, какими мы хотим видеть леса в будущем, сколько и каких ценностей мы хотим использовать в этих лесах будущего и как этого можно достичь.

В целом, мы, вероятно, все хотим, чтобы все, что делается в наших лесах, соответствовало принципам бережного лесного хозяйства, то есть поддерживало сохранение и рост лесов. Как это и было написано в Законе о лесе первой Эстонской Республики.

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