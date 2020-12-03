Гетто не в Ласнамяэ, а у нас в голове

Складывается впечатление, что этот человек уже много лет находится на самоизоляции и своё мнение строит на заголовках желтых СМИ и по обсуждениям в группах в Фейсбуке. Моей первой эмоцией было — сосредоточиться на ложных утверждениях о районе: об уровне преступности (среди районов Таллинна на первом месте не Ласнамяэ, а Кесклинн), отсутствии кинотеатров (их два — в Т1 и Юлемисте) и единственном парке района (в Ласнамяэ есть еще парки Тондилоо, Тондираба, Коорти, Прийсле и т.д.).

Однако за подобными потоками сознания и более серьёзная проблема: мы сами создаём образ места, в котором мы живем. Если молодая русская девушка называет Ласнамяэ русским гетто и описывает его через призму различных страшилок, то это показывает именно её восприятие этого района. Несмотря на то, что сегодня здесь живет примерно столько же эстонцев, сколько и в городе Пярну, многие из нас сами по какой-то причине продолжают считать Ласнамяэ русской окраиной. Хотя архитектура Ласнамяэ, особенно той его части, которая была построена в советское время, и кажется поначалу не привлекательной, на сегодняшний день она стала/уже признана определенной достопримечательностью, которая представляет интерес для архитекторов и урбанистов.

По какой-то непонятной причине мы, живущие в Эстонии русскоговорящие люди, повторяем рожденные в 90-ых стереотипы о неблагополучном и опасном районе, хотя давно уже канули в лету как сами эти стереотипы, так и их авторы. Если гетто и существует, то не в Ласнамяэ, а у нас в голове: мы продолжаем считать себя хуже, слабее, менее успешнее, чем другие, хотя для этого нет реальных предпосылок и оснований.

Вызовы, которые стоят перед Ласнамяэ, не чужды и другим густозаселенным районам и городам: как лучше организовать транспортную инфраструктуру?

Как остановить рост автомобилизации? Как обеспечить своим жителям доступные и качественные услуги? Как сделать общественное пространство еще более интересным, функциональным, безопасным? Ответить на эти вызовы жители Ласнамяэ, квартирные товарищества, местные сообщества и городские власти могут только сообща, чем они и занимаются, развивая свой район соответственно времени, в котором мы живем. А воспроизводя подобные описанным блогером RusDelfi безосновательные стереотипы, мы лишь тормозим развитие местного сообщества, вызываем ненужные склоки и конфликты.