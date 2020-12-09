"Это же последний выдох всей нашей уездной экономики". Кто выживет в Ида-Вирумаа после пандемии?(4)
PR-специалист из Ида-Вирумаа Дарья Боярова делится впечатлениями от сегодняшних ограничений, наложенных на регион решением правительства.
PR-специалист из Ида-Вирумаа Дарья Боярова делится впечатлениями от сегодняшних ограничений, наложенных на регион решением правительства.
"Карнавала не будет…всё утонет в слезах… Я сегодня давала два интервью, одно до обеда о том, как всё еще может быть хорошо, второе — после обеда о том, какие кранты нам настали. Спасибо, родные, за точечный локдаун. Спасибо, касатики, за вашу хаотичную стратегию по спасению всего живого от всего плохого. Спасибо, дорогие, за своевременное вкручивание гаек и за вашу ноябрьскую скромность действий. Спасибо, ягодные наши, за грамотное распределение дотационных миллионов на поддержку местного бизнеса в этом регионе.
Я уверена мы всё это сможем оценить в отдалённой перспективе. Понять, простить, отпустить, и, возможно, похвалить. Однако сейчас у меня единоличный несанкционированный пикет и онлайн #монстрация (см. фото — RusDelfi).
Родной, это же последний выдох всей нашей уездной экономики…", — пишет Боярова.
Напомним, что сегодня, 9 декабря, правительство обнародовало ряд ограничений, которые накладываются на Ида-Вирумаа. С 12 декабря на три недели в Ида-Вирумаа закрываются все увеселительные заведения и прекращается деятельность по организации досуга, а также все публичные мероприятия. Закрываются кинотеатры, театры, места проведения концертов, музеи и выставочные помещения, точки общепита, спортивные клубы, бассейны, СПА и предприятия, предлагающие услуги по размещению (гостиницы и т.п.). Ограничения действуют как в помещениях, так и вне их. Подробности — ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Кабаева в силуэтном платье-сорочке до щиколотки появилась на фото
Опубликовано видео прерванного выступления Кацалапова на КР
Заклинаем Вас, не оставляйте чеки на кассах магазинов
Как сложилась судьба единственной дочери Михаила Горбачева