09.12.2020, 15:22

"Это же последний выдох всей нашей уездной экономики". Кто выживет в Ида-Вирумаа после пандемии?

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Дарья Боярова
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Дарья Боярова
Дарья БояроваФото из личного архива автора

PR-специалист из Ида-Вирумаа Дарья Боярова делится впечатлениями от сегодняшних ограничений, наложенных на регион решением правительства.

"Карнавала не будет…всё утонет в слезах… Я сегодня давала два интервью, одно до обеда о том, как всё еще может быть хорошо, второе — после обеда о том, какие кранты нам настали. Спасибо, родные, за точечный локдаун. Спасибо, касатики, за вашу хаотичную стратегию по спасению всего живого от всего плохого. Спасибо, дорогие, за своевременное вкручивание гаек и за вашу ноябрьскую скромность действий. Спасибо, ягодные наши, за грамотное распределение дотационных миллионов на поддержку местного бизнеса в этом регионе.
Я уверена мы всё это сможем оценить в отдалённой перспективе. Понять, простить, отпустить, и, возможно, похвалить. Однако сейчас у меня единоличный несанкционированный пикет и онлайн #монстрация (см. фото — RusDelfi).

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Родной, это же последний выдох всей нашей уездной экономики…", — пишет Боярова.

Напомним, что сегодня, 9 декабря, правительство обнародовало ряд ограничений, которые накладываются на Ида-Вирумаа. С 12 декабря на три недели в Ида-Вирумаа закрываются все увеселительные заведения и прекращается деятельность по организации досуга, а также все публичные мероприятия. Закрываются кинотеатры, театры, места проведения концертов, музеи и выставочные помещения, точки общепита, спортивные клубы, бассейны, СПА и предприятия, предлагающие услуги по размещению (гостиницы и т.п.). Ограничения действуют как в помещениях, так и вне их. Подробности — ЗДЕСЬ.

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