"Это же последний выдох всей нашей уездной экономики". Кто выживет в Ида-Вирумаа после пандемии?

"Карнавала не будет…всё утонет в слезах… Я сегодня давала два интервью, одно до обеда о том, как всё еще может быть хорошо, второе — после обеда о том, какие кранты нам настали. Спасибо, родные, за точечный локдаун. Спасибо, касатики, за вашу хаотичную стратегию по спасению всего живого от всего плохого. Спасибо, дорогие, за своевременное вкручивание гаек и за вашу ноябрьскую скромность действий. Спасибо, ягодные наши, за грамотное распределение дотационных миллионов на поддержку местного бизнеса в этом регионе.

Я уверена мы всё это сможем оценить в отдалённой перспективе. Понять, простить, отпустить, и, возможно, похвалить. Однако сейчас у меня единоличный несанкционированный пикет и онлайн #монстрация (см. фото — RusDelfi).

Родной, это же последний выдох всей нашей уездной экономики…", — пишет Боярова.

Напомним, что сегодня, 9 декабря, правительство обнародовало ряд ограничений, которые накладываются на Ида-Вирумаа. С 12 декабря на три недели в Ида-Вирумаа закрываются все увеселительные заведения и прекращается деятельность по организации досуга, а также все публичные мероприятия. Закрываются кинотеатры, театры, места проведения концертов, музеи и выставочные помещения, точки общепита, спортивные клубы, бассейны, СПА и предприятия, предлагающие услуги по размещению (гостиницы и т.п.). Ограничения действуют как в помещениях, так и вне их. Подробности — ЗДЕСЬ.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!