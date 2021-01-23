"Эстонец — не профессия, а вот учитель — да": депутат горсобрания о переводе дошкольного образования на эстонский язык

Прямо сегодня каждый ребенок в Эстонии может пойти учиться в эстонский садик или школу. Каждый. Это право гарантировано законом. И надо отметить, что многие русскоговорящие родители по собственному выбору (но не всегда с учетом способностей и особенностей развития ребенка) отдают своих детей учиться на эстонском. Но готова ли система образования к тому, что завтра почти половина таллиннских родителей заявит о желании отдать детей в эстонские группы или классы? Нет.
Центристы договорились с потенциальными партнерами по правительству, что в систему дошкольного образования будут вливаться дополнительные средства, начнется подготовка необходимого количества преподавателей, которые помогли бы малышам освоить азы эстонского языка в раннем возрасте. Потому что эстонец — не профессия, а вот учитель — да; и их надо готовить на высоком профессиональном уровне, в большом количестве и с определенными навыками работы в мультиязычной среде.
В чем мы с реформистами совершенно согласны, так это в том, что эстонский язык надо знать, его надо учить, ему надо обучать. Результаты любых социологических исследований вам скажут, что русскоговорящие родители только ”за”. Но для этого необходимы средства, которые и договорились выделить мы с реформистами.
Однако самый главный вопрос, о котором не любят вспоминать наши оппоненты в ходе жарких словесных баталий: готовы ли будущие одноклассники-эстонцы, а главное — их родители, к массовому приходу в их школы и детсады русских детей? Боюсь, что ответ очевиден. А значит, не стоит ставить телегу впереди лошади. Проблема не в том, на каком языке учатся дети, проблема в том, готово ли общество действительно стать единым. И тут у меня есть очень серьезные и, к сожалению, небеспричинные сомнения.
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