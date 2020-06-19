Есть ли будущее у интернет-троллей? Мнение депутата Рийгикогу

На этой неделе я представила свои замечания в связи с меморандумом ПАСЕ, который рассказывал о рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта. Автор документа выражал опасение, что использование искусственного интеллекта может привести к манипуляции людьми и заставит их делать выбор, который сами бы они не сделали.

Да уже сейчас тот же Фейсбук ”ненавязчиво” подбрасывает вам рекламу товаров и услуг, которые вы недавно искали в интернете. Мой фейсбук, например, переполнен предложениями детских товаров, и надо сказать, что эти уловки срабатывают.

Но главное опасение вызывают не потребительские наклонности людей, а возможность ими манипулировать во время политических кампаний. Впрочем, и без искусственного интеллекта, политики стараются при помощи интернета склонить потенциального избирателя на свою сторону. Общее правило просто — тот, кто производит регулярный контент и вкладывает деньги в его рекламу, больше виден и узнаваем в соцсетях. Правда, узнаваемость автоматически не гарантирует успеха на выборах.

Также считается, что победа Трампа была частична обусловлена именно такими технологиями. Британская компания Cambridge Analytica, созданная в 2013 году, собрала личные данные 50 миллионов пользователей фейсбука. Потом она смоделировала поведение десятков миллионов американцев для того, чтобы показывать им релевантную политическую рекламу.

"Умная реклама", лента фейсбука с "правильными постами" и искусственный интеллект, который способен манипулировать нашими убеждениями и выбором уже не будущие, а реальность. Я надеюсь, однако, что мы не докатимся до ситуации из фильма "Особое мнение", где поведение предсказывал "искусственный интеллект" и сажал людей в тюрьму ещё до того, как они совершили преступление.

А вы боитесь искусственного интеллекта? Почему?

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