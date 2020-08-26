Если завтра будет дождь, советское прошлое тут ни при чем

Есть такая поговорка: у свекрови всегда невестка виновата. У нас в стране в роли этой невестки часто выступает все, что связано с советским прошлым. Но черно-белое видение картины мира — слишком недальновидный подход. Если бы в Таллиннском Городского Собрании вынесли на повестку дня вопрос о сносе Горхолла или мемориала на Маарьямяги, то я как депутат, быть может, и проголосовала бы ”за”, но уж точно не потому, что это сооружения советской эпохи. Разумным обоснованием тут может быть исключительно экономическая целесообразность.

Скоро правительство будет решать судьбу двух упомянутых объектов. В преддверии обсуждения на уровне министров глава МВД Март Хельме в свойственной ему манере сделал громкий вброс, заявив, что считает мемориал на Маарьямяги символом оккупационного периода, который, подобно Горхоллу и другим объектам, ”несет на себе безобразную печать модернизма советского времени”.

Отдельный вопрос в этой истории: стоит ли министру, отвечающему за безопасность, нагнетать страсти таким вот образом? Учитывая, что в силу той же связи с советским прошлым и войной Маарьямяги для многих несет куда большую смысловую нагрузку, чем просто памятник. Как бы радикальные меры не сделали из него второго Бронзового солдата со всеми вытекающими последствиями…

Но на самом деле это лишь безумное (хочется верить!) предположение, а вопросов и воззваний к здравому смыслу гораздо больше.

Договориться до абсурда



Когда речь заходит о памятниках старины, находящихся под охраной, то, как правило, не скупятся. Их стараются поддерживать в надлежащем виде и ремонтировать, даже если это весьма и весьма затратно. Да, порой они годами простаивают в ожидании необходимых средств, но никогда их просто так не сносят.

И тут мы сразу сталкиваемся с тем, что хотя бы с точки зрения защиты старины нельзя ставить в один ряд Горхолл и мемориал на Маарьямяги. Первый признан памятником архитектуры. О вкусах давайте не спорить, ведь, как говорится, кому и горький хрен — малина, кому и бланманже — полынь. Факт в том, что Горхолл находится под охраной. Так что Март Хельме может сколько угодно фантазировать и выдавать на-гора свои чаяния, но этот вопрос совершенно не в его компетенции.