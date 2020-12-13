Если бы ”пугающие цифры и картинки” действовали, все бы бросили курить. Жительница Ида-Вирумаа — о том, почему регион игнорирует пандемию коронавируса

Мы видим, что во многих странах врачи уже работают ”на износ” в ситуации, когда часть их коллег заболевает. Чтобы помочь медицинской системе справляться с ежедневным массовым наплывом пациентов, надо приостанавливать темп распространения вируса, поэтому в число поддерживающих решение правительства входят люди, которые, прежде всего, относятся с уважением к работе врачей.

В Ида-Вирумаа попасть к хорошему специалисту очень сложно, возможно поэтому, забота о том, как врачи будут справляться в условиях ещё большего распространения вируса, для многих всё ещё слишком абстрактна. Гораздо конкретнее воспринимается проблема, можно ли будет вечером пойти в любимый спортзал или справится ли ребёнок с дистанционным обучением и какими будут результаты такого обучения.

Когда каждый из нас поймёт, что от его ответственного или безответственного поведения зависит, хватит ли у нас при таких темпах для всех нуждающихся в дополнительной помощи больничных коек; состоятся ли все плановые операции, которых так долго ждали знакомые или незнакомые ему люди или же их придётся отменять, то, тогда, возможно, установка: ”Надоели мне уже со всем этим коронавирусом” поменяется на принцип предосторожности: ”Что я могу сделать, чтобы ситуация не ухудшалась?”

Второй ключевой момент — экономический. Принятая в ноябре этого года регуляция компенсации больничного листа со второго дня болезни будет использоваться с 1 января по 30 апреля 2021 года. Считаю, что такое решение должно было быть принято ещё летом и действовать с ноября 2020, чтобы предотвратить заранее предсказуемую вторую волну заболевания. Ведь ожидаемо, что в регионе с низкими заработными платами ”слегка подзаболевшие” жители городов Ида-Вирумаа будут продолжать ходить на работу в ситуации, когда государство заранее не гарантировало, что они смогут позволить себе с привычными им симптомами (насморком, кашлем, поднятием температуры) оставаться дома. Эстонии ещё предстоит длинный путь до статуса государства, для которого социальная сторона принимаемых решений — приоритет.