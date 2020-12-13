13.12.2020, 16:58

Если бы ”пугающие цифры и картинки” действовали, все бы бросили курить. Жительница Ида-Вирумаа — о том, почему регион игнорирует пандемию коронавируса

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Анна-Ольга Луга
EST 5
Narva kohvikmud, baarid, restoranid, söögikohad
Narva kohvikmud, baarid, restoranid, söögikohadFoto: Priit Simson

Жительница Ида-Вирумаа Анна-Ольга Луга, как и все, не рада ограничениям, наложенным на её родной регион, но пытается относиться к ним с понимаение, а заодно на страницах Delfi объяснять согражданам их смысл.

Мы видим, что во многих странах врачи уже работают ”на износ” в ситуации, когда часть их коллег заболевает. Чтобы помочь медицинской системе справляться с ежедневным массовым наплывом пациентов, надо приостанавливать темп распространения вируса, поэтому в число поддерживающих решение правительства входят люди, которые, прежде всего, относятся с уважением к работе врачей.

В Ида-Вирумаа попасть к хорошему специалисту очень сложно, возможно поэтому, забота о том, как врачи будут справляться в условиях ещё большего распространения вируса, для многих всё ещё слишком абстрактна. Гораздо конкретнее воспринимается проблема, можно ли будет вечером пойти в любимый спортзал или справится ли ребёнок с дистанционным обучением и какими будут результаты такого обучения.

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Когда каждый из нас поймёт, что от его ответственного или безответственного поведения зависит, хватит ли у нас при таких темпах для всех нуждающихся в дополнительной помощи больничных коек; состоятся ли все плановые операции, которых так долго ждали знакомые или незнакомые ему люди или же их придётся отменять, то, тогда, возможно, установка: ”Надоели мне уже со всем этим коронавирусом” поменяется на принцип предосторожности: ”Что я могу сделать, чтобы ситуация не ухудшалась?”

Второй ключевой момент — экономический. Принятая в ноябре этого года регуляция компенсации больничного листа со второго дня болезни будет использоваться с 1 января по 30 апреля 2021 года. Считаю, что такое решение должно было быть принято ещё летом и действовать с ноября 2020, чтобы предотвратить заранее предсказуемую вторую волну заболевания. Ведь ожидаемо, что в регионе с низкими заработными платами ”слегка подзаболевшие” жители городов Ида-Вирумаа будут продолжать ходить на работу в ситуации, когда государство заранее не гарантировало, что они смогут позволить себе с привычными им симптомами (насморком, кашлем, поднятием температуры) оставаться дома. Эстонии ещё предстоит длинный путь до статуса государства, для которого социальная сторона принимаемых решений — приоритет.

Что мешало, например, с весны наладить производство недорогих масок и снабжать ими семьи?

Если одноразовые маски стоят дорого, то люди носят одну и ту же маску целый день, а то и всю неделю подряд. Формально — они в маске и требование выполняют, но, если смотреть по сути, есть ли толк от одноразовой маски, которая в условиях низкого дохода становится ”многоразовой”?.. Не становится ли такая маска дополнительной опасностью как для самого носителя, так и для его окружения?

Что мешало, например, с весны наладить производство недорогих тканевых масок и снабжать ими через социальные департаменты семьи, которые не могут себе позволить ежедневно покупать всем членам семьи новые маски?

Мне кажется, что ситуация с коронавирусом показывает, что просвещение населения — это не только предостерегающий плакат на остановке. Если бы ”пугающие цифры и картинки” были бы решающими для обывателя, то, наверное, тогда изображённое на пачках сигарет заставляло бы бросать курить…Но влияние на поведение человека ”через запугивание” не работает. ”А мы и не такое пережили”,- хорохорится в ответ население.

Может, это так, потому что у нас о людях чаще всего вспоминают тогда, когда от них чего-то надо?

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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