"Негритянского боксёра вы можете отличить по светло-голубой каёмке на трусах."

Из Довлатова

Собственно, ничего нового: я уже подробно излагал свой взгляд на проблему полгода назад, в разгар истории с гибелью Флойда и раскруткой темы BLM…

Просто — свежий пример.

Вчерашний матч Лиги Чемпионов ПСЖ-Истамбул был прерван из-за расистского скандала, сообщают СМИ. Резервный судья матча Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера ”Истанбула” Пьера Вебо — ”чёрным”, сообщают СМИ…

Если прочитать это сообщение, не зная контекста, перед глазами возникнет и впрямь неприглядная картина… Что же сказал этот отвратительный Колцеску тренеру "Истамбула"? Он обратился к нему именно как к черному? Как-то намекнул на расовую неполноценность?

Да нет же, упаси боже. Резервный судья, общаясь с главным по гарнитуре — и находясь в это время в эпицентре футбольных страстей — передавал информацию о том, какой именно человек на скамейке запасных "Истамбула" должен быть удален за агрессивное поведение (sic!).

А это и был Пьер Вебо.

И вот, помогая главному судьбе не ошибиться с карточкой, резервный судья назвал Вебо — черным (по данным RusDelfi, они сказал по-румынски "ăla negru" - вон тот черный). Просто — рядом были и белые помощники тренера, вот и все. Это было кратчайшее визуальное описание, без малейшей отрицательной коннотации! Если бы на голове у Пьера Вебо была красная бандана, судья сказал бы, наверное — тот, который в красной бандане. Если бы Пьер Вебо был одноногим, судья сказал бы — тот, который без ноги.

Несчастный Колцеску должен был, видимо, вспомнить слово "афроамериканец" и произнести именно его. О да! А главный судья, перед тем как показать красную карточку Пьеру Вебо, — преклонить перед ним колено. Но, видите ли, их мысли были заняты работой. Им в голову не приходило, что через минуту они станут жертвами отвратительной спекуляции…

Но слово "черный" было расслышано на скамейке "Истамбула", и вот — "расистский скандал"! Высосанный из пальца, сварганенный на ровном месте, из ничего…

Расисты на стадионе ПСЖ в этот момент, скорее всего, были — как в любой случайно взятой толпе найдется и расист, и гомофоб, и антисемит, и просто человек с редким заболеванием… — но к судье Себастьяну Колцеску это не имеет никакого отношения. Он виноват только в том, что не успел вбить в себя до автоматизма новые, доведенные до абсурда, запреты эпохи "политкорректности".