"Экономика и свобода выбора тут ни при чем": что думает депутат Таллиннского горсобрания о запрете на продажу алкоголя ночью?

Экономика и свобода выбора тут ни при чем
У тех, кто предпочитает гнобить нас за принятое решение, есть еще два аргумента против. Во-первых, они говорят, что ограничения убивают бизнес. Но эта любимая мантра звучит уже не столь убедительно, если послушать, что говорят не политики, а те же самые бизнесмены, которых это якобы должно убить.
Так, недавно в дискуссионной передаче ”Кто кого?” на ETV+ представительница одного из столичных ресторанов, у которого имеются заведения в нескольких районах Таллинна, сказала, что они абсолютно спокойно восприняли ограничения, вводимые сейчас для борьбы с коронавирусом. Нельзя продавать алкоголь после 23:00 — значит, нельзя. Просто чуть переориентировались в работе с клиентами и ничего не потеряли. Мы же сейчас говорим не про 23:00!
А владелец одного тартуского ночного клуба рассказал журналистам, что к ним люди приходят на мероприятия обычно не раньше 23 часов и уходят домой в 3-4 часа утра, поэтому на этот период приходится 75-80% всего оборота. Если, как и решило горсобрание, алкоголь можно будет продавать до трех часов по будням и до четырех по выходным, то в работе и прибыльности (!) такого заведения не изменится ровным счетом ничего.
Что же касается ущемления в правах, на что жалуются некоторые (мол, моя жизнь, сам решаю, когда пью, а когда нет), то тут важно заметить, что у нас часто путают свободу и вседозволенность. Употреблять или нет наркотики — тоже каждый решает сам, но это же не значит, что мы должны их легализовать.
Если бы не многочисленные проблемы с правопорядком, если не полицейская статистика и сопутствующие этому факты, я бы ограничения продажи алкоголя не поддерживала. Но в данной ситуации это было единственно верное решение.
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