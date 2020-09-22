22.09.2020, 11:50

"Экономика и свобода выбора тут ни при чем": что думает депутат Таллиннского горсобрания о запрете на продажу алкоголя ночью?

 (2)
Юлия Тимербулатова, депутат Таллиннского Городского Собрания
EST
Rimi alkohoolsete jookide ala
Foto: Rauno Volmar

Юлия Тимербулатова, депутат Таллиннского городского собрания, рассказала, почему поддерживает ограничения на продажу алкоголя в ночное время суток и развеивает наиболее популярные мифы на этот счет.

На прошлой неделе Городское собрание Таллинна тридцатью пятью голосами ”за” утвердило ограничения на ночную продажу алкоголя в увеселительных заведениях. Это решение вызвало неоднозначную реакцию общественности, а потому мне кажется важным еще раз объяснить, почему я и еще 34 члена Центристской партии поддержали эту идею.

Во-первых, давайте внимательнее посмотрим на эти ”драконовские” меры, которые, по выражению оппозиции, убьют ночную жизнь Таллинна. На самом-то деле они довольно мягкие и разумные. Не идут ни в какое сравнение с тем, что сейчас, например, запрещают продавать после 23:00, пытаясь обуздать распространение коронавируса.

Итак, в казино и ночных клубах нельзя будет продавать алкоголь с трех ночи до шести утра перед рабочими днями, и с четырех до семи утра перед выходными и праздниками. В питейных заведениях продажа алкоголя будет запрещена с двух до шести часов утра в будни и с трех до семи часов утра в выходные и праздники.

Читайте также:

Во-вторых, это не спонтанное и эмоциональное решение, как может показаться, наслушавшись критиков ограничений. Идея витает в воздухе уже семь лет, и ее реализации предшествовал серьезный анализ. Проводились круглые столы, организовывались обсуждения с участием предпринимателей, представителей местных общин, различных организаций.

И в первую очередь мы руководствуемся полицейской статистикой. А она четко показывает: большинство серьезных инцидентов (драки, поножовщина, нарушение общественного порядка) происходят как раз в указанные часы.

Сон, а тем более жизнь — важнее и дороже

По словам Пыхьяского префекта Кристиана Яани, в течение суток полиция в Таллинне получает в среднем 65 вызовов, из которых половина приходится на Старый город, где как раз таки много заведений, работающих и продающих спиртное до самого утра. По большей части эти вызовы связаны с драками и пьяными гражданами. Причем в последние пару лет число подобных вызовов увеличилось: в городе в целом на 10%, а в Старом городе — аж на 25%. Полицейские неоднократно говорили, что на уличную преступность в очень значительной мере влияют часы работы увеселительных заведений и продажа алкоголя.

Достаточно вспомнить хотя бы последний трагический случай, произошедший в конце августа под утро в баре на Ляэнемере теэ, где в ходе конфликта был убит человек. Кстати, один из подозреваемых в убийстве семь лет назад уже становился виновником кровопролития — тогда он убил одного из посетителей бара в Маарду, и это тоже было итогом конфликта в баре, тоже под утро.

Смею предположить, что если бы ограничения действовали тогда и сейчас, две жизни были бы спасены. Может быть, я скажу очень банальную и пафосную вещь, но и спорить тут, согласитесь, совершенно не о чем, так и есть: если наши меры предотвратят хотя бы одну трагедию, то их уже стоило принять, потому что человеческая жизнь бесценна.

Или возьмем другой пример. Трагики тут меньше, но проблема не менее серьезная. Та же полицейская статистика показывает, что именно под утро бывает больше всего вызовов от граждан, которым мешают пьяные компании, зависающие в это время в питейных заведениях, расположенных близ жилых домов. Можете снова обвинять меня в излишней пафосности, но скажу так: если наши меры позволят не нарушать регулярно сон хотя бы одного ребенка, то их уже стоило принять.

Мне доводилось также слышать о том, что пить люди все равно будут. Просто все эти драки и дебоши переместятся из баров и клубов в квартиры и подъезды. Тут можно поспорить, и есть, между прочим, аргументы, говорящие против такой теории. Когда весной во время чрезвычайного положения был введен запрет на продажу алкоголя по ночам по всей Эстонии, число вызовов полиции тут же сократилось. Причины введения ограничений были другими, и сейчас речь не об этом, но факты — вещь упрямая.

Экономика и свобода выбора тут ни при чем

У тех, кто предпочитает гнобить нас за принятое решение, есть еще два аргумента против. Во-первых, они говорят, что ограничения убивают бизнес. Но эта любимая мантра звучит уже не столь убедительно, если послушать, что говорят не политики, а те же самые бизнесмены, которых это якобы должно убить.

Так, недавно в дискуссионной передаче ”Кто кого?” на ETV+ представительница одного из столичных ресторанов, у которого имеются заведения в нескольких районах Таллинна, сказала, что они абсолютно спокойно восприняли ограничения, вводимые сейчас для борьбы с коронавирусом. Нельзя продавать алкоголь после 23:00 — значит, нельзя. Просто чуть переориентировались в работе с клиентами и ничего не потеряли. Мы же сейчас говорим не про 23:00!

А владелец одного тартуского ночного клуба рассказал журналистам, что к ним люди приходят на мероприятия обычно не раньше 23 часов и уходят домой в 3-4 часа утра, поэтому на этот период приходится 75-80% всего оборота. Если, как и решило горсобрание, алкоголь можно будет продавать до трех часов по будням и до четырех по выходным, то в работе и прибыльности (!) такого заведения не изменится ровным счетом ничего.

Что же касается ущемления в правах, на что жалуются некоторые (мол, моя жизнь, сам решаю, когда пью, а когда нет), то тут важно заметить, что у нас часто путают свободу и вседозволенность. Употреблять или нет наркотики — тоже каждый решает сам, но это же не значит, что мы должны их легализовать.

Если бы не многочисленные проблемы с правопорядком, если не полицейская статистика и сопутствующие этому факты, я бы ограничения продажи алкоголя не поддерживала. Но в данной ситуации это было единственно верное решение.

Читайте также: