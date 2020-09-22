"Экономика и свобода выбора тут ни при чем": что думает депутат Таллиннского горсобрания о запрете на продажу алкоголя ночью?

На прошлой неделе Городское собрание Таллинна тридцатью пятью голосами ”за” утвердило ограничения на ночную продажу алкоголя в увеселительных заведениях. Это решение вызвало неоднозначную реакцию общественности, а потому мне кажется важным еще раз объяснить, почему я и еще 34 члена Центристской партии поддержали эту идею.

Во-первых, давайте внимательнее посмотрим на эти ”драконовские” меры, которые, по выражению оппозиции, убьют ночную жизнь Таллинна. На самом-то деле они довольно мягкие и разумные. Не идут ни в какое сравнение с тем, что сейчас, например, запрещают продавать после 23:00, пытаясь обуздать распространение коронавируса.

Итак, в казино и ночных клубах нельзя будет продавать алкоголь с трех ночи до шести утра перед рабочими днями, и с четырех до семи утра перед выходными и праздниками. В питейных заведениях продажа алкоголя будет запрещена с двух до шести часов утра в будни и с трех до семи часов утра в выходные и праздники.

Во-вторых, это не спонтанное и эмоциональное решение, как может показаться, наслушавшись критиков ограничений. Идея витает в воздухе уже семь лет, и ее реализации предшествовал серьезный анализ. Проводились круглые столы, организовывались обсуждения с участием предпринимателей, представителей местных общин, различных организаций.

И в первую очередь мы руководствуемся полицейской статистикой. А она четко показывает: большинство серьезных инцидентов (драки, поножовщина, нарушение общественного порядка) происходят как раз в указанные часы.

Сон, а тем более жизнь — важнее и дороже

По словам Пыхьяского префекта Кристиана Яани, в течение суток полиция в Таллинне получает в среднем 65 вызовов, из которых половина приходится на Старый город, где как раз таки много заведений, работающих и продающих спиртное до самого утра. По большей части эти вызовы связаны с драками и пьяными гражданами. Причем в последние пару лет число подобных вызовов увеличилось: в городе в целом на 10%, а в Старом городе — аж на 25%. Полицейские неоднократно говорили, что на уличную преступность в очень значительной мере влияют часы работы увеселительных заведений и продажа алкоголя.