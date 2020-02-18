18.02.2020, 17:30

Eesti Laul против ”Славянского базара”. Что выбирает Ида-Вирумаа?


Андрей Шумаков, главный редактор RusDelfi
EST
Eesti Laul 2020 2.poolfinaal
Eesti Laul 2020 2.poolfinaal Foto: Karli Saul

Только отзвучали последние аккорды композиций, представленных на конкурсе Eesti Laul. Зрители в Тарту — а вместе с ними сотни тысяч телезрителей по всей Эстонии — оценили новые песни Уку Сувисте и Стефана, порадовались восхождению новой звезды Ширы и поразились расширяющейся географии конкурса. Свои визитки из самых живописных мест родных городов представили 12 певцов и музыкальных коллективов. Кажется, перед нами промелькнули все географические точки Эстонии. Кроме Ида-Вирумаа. Главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков пытается ответить на вопрос: почему?

Каждые четыре года в Эстонии поднимается серьезный хайп на тему русской песни на Празднике песни. Одни говорят, что русский — родной язык для почти трети населения страны, но на главном национальном певческом празднике на нем почему-то не поют. Другие возражают: это невозможно, потому что существуют традиции. А третьи и вовсе включают радикальную позицию: Эстония для эстонцев. Русской песни в программе Праздника нет как нет, да никто ее по-серьезному и не предлагает. Никто не пробовал эту песню написать, разучить, выставить на суд публики.

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Но всё это на Празднике песни, мероприятии с устоявшимися вековыми традициями, празднике, на котором, наконец, зиждется национальная эстонская самоидентичность. Eesti Laul — совсем иное дело. Тут и корни не такие глубокие, и возможностей для творчества куда больше. Я внимательно слежу за этим конкурсом в последние три года, и за это время победителями становились: песня на английском про итальянский город, песня на итальянском от русской исполнительницы, песня на английском от шведа, который вообще не говорит по-эстонски. Однако песни на русском в претендентах всё-таки не было. Да и исполнителей из Ида-Вирумаа я что-то не припомню. Почему?

Портал RusDelfi сделал небольшое интервью с музыкальным педагогом Элиной Геродес. Она считает, что песню нужно исполнять либо на национальном (конкурс проходит в Эстонии), либо на английском языке (победитель едет на ”Евровидение”). Если брать какой-то третий язык, то песня должна быть таким хитом, а исполнитель выглядеть намного сильнее конкурентов, как это было в случае с Элиной Нечаевой и её La Forza. Увы, пока из музыкантов с родным русским языком никто ничего подобного не предложил.

Есть и еще один аспект. Сразу несколько исполнителей с востока страны жаловались, что не в достаточной степени владеют государственным языком, а выучить его — прямо здесь и сейчас — попросту негде. И если песню можно зазубрить на любом языке, то с обязательными интервью и другими развлекаловками, которые предлагают в паузах ведущие, уже гораздо сложнее.

Разумеется, в жюри никто специально не рубит на корню идею русскоязычной песни. Более того, оргкомитет Eesti Laul, как и любого другого конкурса, всячески выступает за расширение географии. Если вы внимательно смотрели полуфиналы, то заметили разный уровень подготовки музыкантов из разных регионов страны. Создавалось впечатление, что кто-то попал в полуфинал исключительно благодаря прописке. И в этом плане музыканты из Ида-Вирумаа бы очень пригодились. Сегодня (18 февраля) редакция RusDelfi отправляется в Кохтла-Ярве, так что у нас будет возможность оценить подготовку местных музыкантов прямо на месте.

И еще одно. Одновременно с тартускими полуфиналами Eesti Laul в Маарду проходил отбор на ”Славянский базар”. Фестиваль в Витебске не столь статусный, как ”Евровидение”, но песням на русском языке там рады, а на отборе присутствует посол Республики Беларусь, ведь финал конкурса проходит в Витебске. Эстонию в финале представит Алисия Михайлова из Нарвы. Неудивительно, не правда ли?

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