Eesti Laul против ”Славянского базара”. Что выбирает Ида-Вирумаа?

Портал RusDelfi сделал небольшое интервью с музыкальным педагогом Элиной Геродес. Она считает, что песню нужно исполнять либо на национальном (конкурс проходит в Эстонии), либо на английском языке (победитель едет на ”Евровидение”). Если брать какой-то третий язык, то песня должна быть таким хитом, а исполнитель выглядеть намного сильнее конкурентов, как это было в случае с Элиной Нечаевой и её La Forza. Увы, пока из музыкантов с родным русским языком никто ничего подобного не предложил.

Есть и еще один аспект. Сразу несколько исполнителей с востока страны жаловались, что не в достаточной степени владеют государственным языком, а выучить его — прямо здесь и сейчас — попросту негде. И если песню можно зазубрить на любом языке, то с обязательными интервью и другими развлекаловками, которые предлагают в паузах ведущие, уже гораздо сложнее.

Разумеется, в жюри никто специально не рубит на корню идею русскоязычной песни. Более того, оргкомитет Eesti Laul, как и любого другого конкурса, всячески выступает за расширение географии. Если вы внимательно смотрели полуфиналы, то заметили разный уровень подготовки музыкантов из разных регионов страны. Создавалось впечатление, что кто-то попал в полуфинал исключительно благодаря прописке. И в этом плане музыканты из Ида-Вирумаа бы очень пригодились. Сегодня (18 февраля) редакция RusDelfi отправляется в Кохтла-Ярве, так что у нас будет возможность оценить подготовку местных музыкантов прямо на месте.

И еще одно. Одновременно с тартускими полуфиналами Eesti Laul в Маарду проходил отбор на ”Славянский базар”. Фестиваль в Витебске не столь статусный, как ”Евровидение”, но песням на русском языке там рады, а на отборе присутствует посол Республики Беларусь, ведь финал конкурса проходит в Витебске. Эстонию в финале представит Алисия Михайлова из Нарвы. Неудивительно, не правда ли?

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.