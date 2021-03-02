Eдинственный виновник в трагедии на улице Юмера — это тот, кто нажал на курок. Точка

Трагедия на улице Юмера глубоко потрясла весь Ласнамяэ. В результате ужасного преступления потеряла жизнь 36-летняя женщина, двое маленьких детей остались без матери. Еще страшнее тот факт, что причины трагедии начинают искать где угодно, но не в голове убийцы.

Уже после обнародования обстоятельств убийства в газетах и социальных медиа стали появляться мнения о том, что убийство было якобы совершено из-за шумных детей и конфликта между соседями. И вот теперь снова начинают обсуждать, до скольки позволено детям шуметь, долго ли сосед должен мириться с шумом, могла ли жертва избежать конфликта и т.д. Здесь не должно быть никаких вопросов: ни жертва, ни ее дети ни грамма не виноваты в этой страшной ситуации. Единственный виновник — это тот, кто нажал на курок. И точка.

Представьте себе, что дети скоро подрастут и станут понимать достаточно, чтобы прочитать вышедшие в СМИ материалы о хладнокровном убийстве матери, совершенном, между прочим, на их глазах. Проследив за тем, как убийство отражалось в прессе, дети достаточно скоро натолкнутся на рассуждения о том, что их матери нету в живых в том числе и по их вине. Будто бы жертва сама и ее семья сама спровоцировала убийство. Мы не можем, не должны такого допустить.

Совершенно правильно сказал руководитель государственого центра помощи жертвам Якко Салла: ”Говоря только о том, что совершившего насилие человека беспокоят дети, шум или что-то подобное, мы тем самым пытаемся оправдать насилие. Такого рода утверждения сами по себе достойны лишь осуждения. Мы все несем ответственность за то, чтобы не допустить распространения заявлений, обвиняющих жертву”.

Это наша ответственность — обеспечить оставшимся без матери детям настолько безопасное детство, насколько это вообще возможно в нынешней ситуации. И в дополнение к поддержке со стороны центра помощи жертвам, психологов, специалистов по защите детей и органов социального обеспечения это наша общая обязанность — не допустить, чтобы дети жертвы почувствовали себя виновными в случившемся. И точно также нельзя допустить, чтобы виновными чувствовали себя и другие жертвы насилия.