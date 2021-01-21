Дворец Путина — это отделение себя от народа. Причем сверхсекретное

”Патриотизм” — дискредитированное слово. По меньшей мере, в сегодняшней России. И это ужасно обидно.

Патриотами себя считают и называют люди, безоговорочно поддерживающие партию, правительство и Путина (торжество буквы ”п”). Для людей иных воззрений считать и называть себя ”патриотом” — чуть ли не стыдно.

Меж тем, вообще-то, патриотизм — всего лишь любовь к родине (или Родине; знаете ли вы, что согласно правилам правописания написание этого слова с прописной или строчной буквы — тест на ваш патриотизм?). А ее любить могут и те, кому не нравятся нынешние российские власти и их политика.

Не говоря о том, что любовь каждый понимает по-своему.

Пламенный критик всех президентов США, документалист Майкл Мур, — несомненный звездно-полосатый патриот, к примеру.

Или подчинимся закону Годвина. Представьте себе Германию образца 1940-го, например, года. Кто патриот — гражданин, поддерживающий Гитлера в желании завоевать весь мир и очистить его от неподходящих людишек, или гражданин, желающий вермахту поражения в войне, а Гитлеру — гореть в аду? (вопрос кажется простым, но он довольно сложен; мой вариант ответа — в том, что каждый из двоих патриотичен по-своему).

” Возвращение Навального в Россию — самый выразительный и яркий акт патриотизма в новейшей истории

Так или иначе, считать любовь чем-то априори плохим — по-моему, патология. Поэтому я — за реабилитацию понятия ”патриот”.

В моих глазах дворец Путина, который мы увидели в одном увлекательном фильме, — выразительная манифестация не-патриотизма, демонстративного отказа от патриотизма.

Не из-за роскоши, дурного вкуса или диких трат, конечно же.

Это отделение себя от народа. Причем сверхсекретное. Спрятаться от людей, отнять у них лакомый кусок земли и устроить там государство в государстве. Поставить себя вне России (и даже выше России), находясь внутри России.

Как я уже написал, отказ от патриотизма — не грех. Но смешно наблюдать за не-патриотом, претендующим на звание национального лидера и собирателя земель.

Напротив, возвращение Навального в Россию — самый выразительный и яркий акт патриотизма в новейшей истории. Вопреки логике и здравому смыслу, как в финале набоковского ”Подвига”: просто быть со своим народом и на своей земле.