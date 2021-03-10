Документы не врут: переход на эстонский язык обучения уже согласован правительством

Возможно ли, что министр образования Лийна Керсна (но также и премьер-министр Кая Каллас, Юрген Лиги и др.) просто неправильно поняли и на самом деле было оговорено что-то иное? Не думаю, что это вероятно.
Скорее всего, переговорщики от Центристской партии пошли на значительные уступки русским школам и договорились, что образование перейдет на эстонский язык обучения, но до муниципальных выборов содержание этого плана не будет обсуждаться подробно. Если голоса будут получены, будут установлены и сроки.
Меня часто обвиняли в том, что я очень критически отношусь к Центристской партии. На самом деле я отношусь к Центристской партии ровно так же, как и ко всем другим партиям Эстонии. Абсолютно все партии и их представители должны быть честными. И если они лгут, и это можно подтвердить, то на это совершенно точно нужно обратить внимание.
Если Центристская партия перед выборами обещала не создавать правительство с политиками Консервативной народной партии Эстонии, называющими русский народ ”паразитирующими тиблами”, отрицающими Холокост и оправдывающими Гитлера, то, конечно, я был и буду очень критически относиться к тому, что партия не сдерживает своих обещаний перед избирателями.
Если перед выборами обещали поднять пенсию на 100 евро и после этого повысили на пару десятков евро, то, конечно, я буду критичен и в этом отношении.
Разумеется, нужно быть критичным и в отношении того, что русским людям говорят одно (русские школы останутся), а на самом деле в правительстве обсуждается совершенно другая политика, более того, ее еще и скрывают, потому что хотят получить голоса от русского населения на муниципальных выборах.
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