Доктор химических наук объяснил, почему Навальный отравился "Новичком", а Киселев нет

Дискуссии о том — кто, как и зачем отравил или подстроил отравление Алексея Навального, продолжаются. Высказываются самые разнообразные версии — это обычная тактика с целью создать впечатление, что дело темное, ничего не понятно, не всё так однозначно… Пропаганда базируется просто на ярких фразах и качественных оценках. А для понимания ситуации людям не хватает количественных характеристик.

На самом деле ничего непонятного во всем этом деле нет. Все имеющиеся факты имеют вполне ясные объяснения.

ПОЧЕМУ НЕ ОТРАВИЛИСЬ ДРУГИЕ, И ПОЧЕМУ ДМИТРИЙ КИСЕЛЕВ НЕ БОЯЛСЯ ЗАРАЗИТЬСЯ?

Вещества из группы ”новичок” разрабатывались как оружие на поле боя. Поэтому изначально предполагалось их поступление либо через дыхательные пути, либо через кожу. Это довольно летучие вещества — в жидком или твердом состоянии. При таком применении ”новичок” представляет собой оружие массового поражения неселективного действия. Поражен должен быть не конкретный солдат, а сразу многие. В каком-то смысле боевые отравляющие вещества хуже, чем ядерное оружие. Они особо опасны против мирного населения, которое обычно прячется в подвалах и убежищах, а тяжелые газообразные вещества там его и настигают. Поэтому химическое оружие сейчас запрещено.

Полагают, что Скрипаля отравили, нанеся яд на ручку двери его дома. При этом поражение шло не только через кожу, а и через легкие людей, которые находились рядом. В результате пострадала не только дочь Скрипаля, но и полицейский, за медицинской помощью обратилось ещё 46 человек. Заставить Скрипаля принять яд внутрь с пищей или питьем (как было с Литвиненко) было очень сложно: не было известно где он будет есть и пить и когда.

В случае с Навальным такой способ применения был бы неэффективен. Вокруг Навального всегда много людей. Но зато было известно, что он будет пить и где. Когда человек принимает яд перорально, опасность для окружающих минимальна — только в случае, если он будет угощать выпить из своей бутылки. При этом следы яда на поверхности использованной бутылки будут, но минимальные, и такого количества недостаточно, чтобы отравить кого-то еще.