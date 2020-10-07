Доктор химических наук объяснил, почему Навальный отравился "Новичком", а Киселев нет

Я думаю, что достаточно грамотные люди должны были всё понимать и просчитать разные варианты:
1) Умрет у нас в России — хорошо. А массовых демонстраций в нашей стране не будет, их можно будет жестко запретить под эгидой коронавируса. Но не сработало: Навальный не умер. Значительных протестов в России не было, но зато воздействие из-за рубежа оказалось весьма существенным.
2) Умрет в Германии — еще лучше, мол, ”там его и погубили”. Но не сработало. Немецкие врачи оказались на высоте — поставили Навального на ноги.
3) Ничего не определят и не докажут. И это не сработало. Три независимые лаборатории определили следы от действия ”новичка”.
4) Ну не умрет — так надолго будет выведен из строя. Ведь ”новичок” характерен тем, что действует долговременно, полностью от него вылечиться очень трудно. Но нет, богатырское здоровье Навального, вовремя принятые первые меры и искусство немецких врачей, похоже, могут вернуть оппозиционера к полноценной деятельности. Опять облом!
5) Все сойдет с рук, пошумят и забудут. И даже уголовное дело решили не открывать. Не тут-то было! Игнорировать эту одну из главнейших мировых тем никак не удается. Появляются факты, подтверждающие отравление. И серьезные санкции на носу — именно против тех, кого Навальный так критиковал — это для них очень болезненно.
6) И, наконец: ну хоть не вернется он в Россию. Пускай там тявкает из-за рубежа. И вес его будет не более, чем у Ходорковского и Каспарова. Опять не так! Навальный твердо намерен вернуться.
Есть от чего впасть в истерику, сыпать угрозы и обещать ”разобраться”. А что делать-то? Везде не получилось. Посадить его что ли по приезду? Хорошо бы, но страшновато — санкции еще серьезнее могут быть.
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