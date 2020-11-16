Додон согласовывал свои речи в Кремле. Почему Молдова проголосовала за Майю Санду

Майя Санду - первая женщина-президент в истории Молдовы. Но не знаю, насколько это принципиально. Скорее это показывает, что страна находится в современном тренде, когда женщина набирает политический вес. Для меня существеннее разница в том что Майя Санду ориентирована на Европу и Запад, в то время как Игорь Додон был ориентирован на сближение с Россией.

Второе, что отличает их друг от друга – это то, что Санду вышла на выборы с чёткой и внятной антикоррупционный повесткой и заявляла о необходимости разрушения схем, которые грабят молдавское государство. Игорь Додон вышел с защитой семейных ценностей, идеей сближения с Россией, которое на деле оборачивается лозунгом «защитим тебя от для религиозных меньшинств” и, скажем так, “не допустим, Европы, которая обеспечит тут засилие всего европейского, что нам чуждо”.

Какие именно шаги были предприняты Додоном по отношению к России и к сближению с ней? Дело в том, что Додон не просто пророссийский кандидат, а политик над созданием карьеры, которого поработали в Москве, в администрации президента Путина и в спецслужбах Российской Федерации. Недавно RISE Moldova, организация, которая объединяет журналистов-расследователей Республики Молдова и «Досье» (центр Ходорковского) опубликовали документы, которые свидетельствуют о том, что у Игоря Додона в администрации Путина есть свой куратор, глава отдела по связям с соотечественниками, ветеран российской разведки Игорь Маслов. Есть свидетельство, подтверждающее, что Игорь Додон согласовывал с Кремлём, в том числе свои выступления, допустим, выступление на Мюнхенской конференции по безопасности. Он отправлял текст выступления в Москву, там вносили правки и утверждали, после чего он выходил и выступал в Мюнхене.

Российская Федерация поддерживала Додона финансово. Есть видео, опубликованное бывшим олигархом Владом Плахотнюком, который уехал в Арабские Эмираты, после того, как поссорился и с Европой, и с Америкой, и с Россией, а до этого контролировал все, что происходило в Молдове до 2019 года. Так вот на этом видео Додон признается ему, что Россия финансирует его партию в объёме семисот тысяч долларов ежемесячно. Так что это креатура Российской Федерации.