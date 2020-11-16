16.11.2020, 23:46

Додон согласовывал свои речи в Кремле. Почему Молдова проголосовала за Майю Санду


Михаил Сиркели
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Игорь Додон голосует на выборах президента Молдовы
Игорь Додон голосует на выборах президента МолдовыФото: Lin Huifen/Xinhua

Победу на президентских выборах в Республике Молдова одержала Майя Санду. Исполнительный директор центра Piligrim-Demo Михаил Сиркели рассказывает RusDelfi, почему так получилось, и какой курс возьмет его страна в ближайшее время.

Майя Санду - первая женщина-президент в истории Молдовы. Но не знаю, насколько это принципиально. Скорее это показывает, что страна находится в современном тренде, когда женщина набирает политический вес. Для меня существеннее разница в том что Майя Санду ориентирована на Европу и Запад, в то время как Игорь Додон был ориентирован на сближение с Россией.

Второе, что отличает их друг от друга – это то, что Санду вышла на выборы с чёткой и внятной антикоррупционный повесткой и заявляла о необходимости разрушения схем, которые грабят молдавское государство. Игорь Додон вышел с защитой семейных ценностей, идеей сближения с Россией, которое на деле оборачивается лозунгом «защитим тебя от для религиозных меньшинств” и, скажем так, “не допустим, Европы, которая обеспечит тут засилие всего европейского, что нам чуждо”.

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Какие именно шаги были предприняты Додоном по отношению к России и к сближению с ней? Дело в том, что Додон не просто пророссийский кандидат, а политик над созданием карьеры, которого поработали в Москве, в администрации президента Путина и в спецслужбах Российской Федерации. Недавно RISE Moldova, организация, которая объединяет журналистов-расследователей Республики Молдова и «Досье» (центр Ходорковского) опубликовали документы, которые свидетельствуют о том, что у Игоря Додона в администрации Путина есть свой куратор, глава отдела по связям с соотечественниками, ветеран российской разведки Игорь Маслов. Есть свидетельство, подтверждающее, что Игорь Додон согласовывал с Кремлём, в том числе свои выступления, допустим, выступление на Мюнхенской конференции по безопасности. Он отправлял текст выступления в Москву, там вносили правки и утверждали, после чего он выходил и выступал в Мюнхене.

Российская Федерация поддерживала Додона финансово. Есть видео, опубликованное бывшим олигархом Владом Плахотнюком, который уехал в Арабские Эмираты, после того, как поссорился и с Европой, и с Америкой, и с Россией, а до этого контролировал все, что происходило в Молдове до 2019 года. Так вот на этом видео Додон признается ему, что Россия финансирует его партию в объёме семисот тысяч долларов ежемесячно. Так что это креатура Российской Федерации.

Что касается того, как он обеспечивал сближение с Россией, то практически никак. Чего он смог добиться за последние четыре года и особенно за последний год, как он, фактически полностью и единолично управляет страной, так этого того, что он изолироваться от Запада, Потому что Европейский Союз поставил чёткие условия, что очередные транши финансовой помощи для Молдовы возможны только под реализацию очень важных для страны реформ, прежде всего в области правосудия, и прогресса в расследовании очень громких и скандальных уголовных процессах Республике Молдова, связанных с отмыванием денег. Речь идет о краже миллиарда долларов, которая произошла в 2014 году из банковской системы. Просто люди взяли и ограбили банковскую систему Республики Молдова на один миллиард долларов и государство покрыло это из бюджета для того, чтобы залатать дыру в банковском секторе.

В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд.Банковское мошенничество было результатом координированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Великобритании и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев. Суммарные потери эквивалентны 12 % ВВП Молдавии.

Это огромные деньги для молдавского государства. Расследование забуксовало и никуда не она никуда не движется. Додон не продемонстрировал абсолютно никакого прогресса. Зато он поставил экономику страны в полную зависимость от Российской Федерации.
Его соперница Майя Санду окончила Гарвард, работала советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. Потом вернулась в страну и заняла пост министра образования. За время ее работы был принят новый регламент проведения национальных экзаменов и изменен порядок преподавания языков. Так, например, изучение русского языка стало факультативным, что привело к нападкам на нее со стороны российских медиа. Ее победа на выборах, несмотря на то, что власть президента Молдовы ограничена парламентом, означает смену курса и всех нас в ближайшее время могут ждать перемены.

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