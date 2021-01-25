Дневник русской прессы Олега Самороднего: предложение реформистов присоединить Эстонию к России сподвигло Кремль уже строить планы

А вот шутливо-абсурдные предложения депутатов от Реформистской партии о народном голосовании по поводу вхождения Эстонии в состав Российской Федерации вызвали неожиданный резонанс в российских СМИ. Например, политолог Сергей Михеев — ярый путинист и постоянный участник политико-пропагандистских ток-шоу на российских телеканалах на полном серьёзе стал оценивать ”вероятность вступления Прибалтики в состав России”. Его аргументация изложена на сайте радиостанции ”Вести FM”. Там Михеев выступал в программе ”Железная логика”.
Логика политолога-путиниста сводится к тому, что ”возвращение стран Балтии будет зависеть от развития процессов внутри Евросоюза”. Михеев сказал: ”Вы думаете откуда эти настроения взялись? А денег-то больше нету. А на европейские гранты много не протянешь. А ничего кроме транзита в этой Прибалтике, по большому счету, вообще ничего не существует. Они всё хорохорились, хорохорились, лет 20 они на самом деле продолжали эксплуатировать российский транзит и всё, что с этим связано”. Далее политолог продолжил: ”Практически вся экономика там (в Эстонии) была построена в период нахождения вот в этой самой "оккупации", о которой они так любят поплакать. А сейчас она вся исчезла. Сейчас ничего, кроме портовой инфраструктуры, по большому счету интересного там нет. Всё сдохло благополучно и ничего там не осталось. Даже сельским хозяйством им запретили заниматься европейцы”.
Объективности ради необходимо отметить, что пропагандист-политолог говорил не только несуразицы. Иногда Михеев высказывал и здравые суждения: ”Я, честно говоря, сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из прибалтов захотел возвращаться. Но, скажем, улучшение отношений и какие-то формы кооперации вполне возможны”.
Глаз не отвести! Как выглядела красавица-сестра Есенина
Kia объявила цены на обновленный Kia Picanto для России
Назван топ-5 авто, которые ржавеют через три года после покупки
Российский космонавт заснял неизвестные объекты в космосе