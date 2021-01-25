25.01.2021, 12:10

Дневник русской прессы Олега Самороднего: предложение реформистов присоединить Эстонию к России сподвигло Кремль уже строить планы

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Олег Самородний, журналист
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Дневник русской прессы Олега Самороднего: предложение реформистов присоединить Эстонию к России сподвигло Кремль уже строить планы
TASS

Некоторые из недавних заявлений, сделанных членами Рийгикогу, имели довольно широкий резонанс не только в российских, но и в украинских СМИ.

Так, высказывание спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса о том, что граница между Эстонией и Россией определятся Тартуским мирным договором, процитировали многие СМИ Украины. Для украинской общественности эта тема имеет особое значение. В Украине не затихает дискуссия по поводу перспектив вступления Украины в НАТО. Пророссийские политики заявляют, что этого не произойдет никогда, поскольку у Украины есть территориальные споры с Россией. Имеются в виду оккупированные Россией Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Аргументация украинских антинатовцев сводится к тому, что НАТО не принимает в свои ряды государства с территориальными претензиями к соседним странам.

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В ответ пронатовские украинские политики приводят пример территориальных недоразумений между Грецией и Турцией, которые обе входят в НАТО. Наличие пусть и завуалированных, но тоже как бы территориальных претензий к России со стороны Эстонии дает сторонникам евроатлантического курса в Украине дополнительный аргумент. Мол, наличие территориальной проблемы с Россией не помешало Эстонии стать полноправным и активным членом как Европейского союза, так и НАТО. Так что, господин Пыллуаас своими высказываниями стимулировал энтузиазм украинских приверженцев вступления Украины в североатлантический альянс.

Многие СМИ России также процитировали указанное высказывание Пыллуааса. Но комментарии по этому поводу в российских масс-медиа были на удивление мягкими. Обычно российские пропагандисты, не стесняясь в выражениях, шлют проклятие по адресу любого, кто смеет продемонстрировать посягательство на принадлежащие России земли. А реакция на заявление Пыллуааса выдалась вялой. Фактически единственным серьезным откликом стал комментарий главы комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонида Слуцкого в официозной ”Российской газете”: ”Высказывания Пыллуааса, возможно, больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию с целью привлечения электората”. И практически всё — никаких проклятий по адресу председателя Рийгикогу. Возможно, здесь имеет значение членство Пыллуааса в Народно-консервативной партии. Российские СМИ довольно мягко реагируют на высказывания лидеров EKRE Марта и Мартина Хельме. Вероятно, такой же подход распространяется и на Хенна Пыллуааса, который тоже лидер EKRE.

А вот шутливо-абсурдные предложения депутатов от Реформистской партии о народном голосовании по поводу вхождения Эстонии в состав Российской Федерации вызвали неожиданный резонанс в российских СМИ. Например, политолог Сергей Михеев — ярый путинист и постоянный участник политико-пропагандистских ток-шоу на российских телеканалах на полном серьёзе стал оценивать ”вероятность вступления Прибалтики в состав России”. Его аргументация изложена на сайте радиостанции ”Вести FM”. Там Михеев выступал в программе ”Железная логика”.

Логика политолога-путиниста сводится к тому, что ”возвращение стран Балтии будет зависеть от развития процессов внутри Евросоюза”. Михеев сказал: ”Вы думаете откуда эти настроения взялись? А денег-то больше нету. А на европейские гранты много не протянешь. А ничего кроме транзита в этой Прибалтике, по большому счету, вообще ничего не существует. Они всё хорохорились, хорохорились, лет 20 они на самом деле продолжали эксплуатировать российский транзит и всё, что с этим связано”. Далее политолог продолжил: ”Практически вся экономика там (в Эстонии) была построена в период нахождения вот в этой самой "оккупации", о которой они так любят поплакать. А сейчас она вся исчезла. Сейчас ничего, кроме портовой инфраструктуры, по большому счету интересного там нет. Всё сдохло благополучно и ничего там не осталось. Даже сельским хозяйством им запретили заниматься европейцы”.

Объективности ради необходимо отметить, что пропагандист-политолог говорил не только несуразицы. Иногда Михеев высказывал и здравые суждения: ”Я, честно говоря, сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из прибалтов захотел возвращаться. Но, скажем, улучшение отношений и какие-то формы кооперации вполне возможны”.

Самое интересное состоит в том, что Михеев озвучил цели внешней политики России в отношении стран Балтии: ”С военной точки зрения эта территория всегда интересовала Россию, потому что это более широкий выход к Балтийскому морю и возможность контроля давления с западного направления путем создания буферной зоны”. Далее Михеев предположил, что руководители Эстонии, как и Латвии с Литвой, могли бы принять концепцию военно-политического нейтралитета ради выгодного экономического сотрудничества с Россией. Скорее всего, это не просто фантазия некоего политолога. Михеев изложил конкретный план действий, который сводится к тому, что Эстония, формально оставаясь членом НАТО, перешла бы к снижению своей активности в операциях НАТО и потребовала бы вывода ”иностранных войск”, то есть контингентов натовских союзников, с эстонской территории.

Близкий к Кремлю политтехнолог Михеев выразил уверенность, что такой сценарий абсолютно реален, но при одном условии — наличия ”определенной политической воли” с эстонской стороны. Нет никакого сомнения в том, что формированию в Эстонии именно такой ”определенной политической воли” подчинена вся деятельность России на балтийском направлении.

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