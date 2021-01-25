Дневник русской прессы Олега Самороднего: предложение реформистов присоединить Эстонию к России сподвигло Кремль уже строить планы

Так, высказывание спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса о том, что граница между Эстонией и Россией определятся Тартуским мирным договором, процитировали многие СМИ Украины. Для украинской общественности эта тема имеет особое значение. В Украине не затихает дискуссия по поводу перспектив вступления Украины в НАТО. Пророссийские политики заявляют, что этого не произойдет никогда, поскольку у Украины есть территориальные споры с Россией. Имеются в виду оккупированные Россией Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Аргументация украинских антинатовцев сводится к тому, что НАТО не принимает в свои ряды государства с территориальными претензиями к соседним странам.

В ответ пронатовские украинские политики приводят пример территориальных недоразумений между Грецией и Турцией, которые обе входят в НАТО. Наличие пусть и завуалированных, но тоже как бы территориальных претензий к России со стороны Эстонии дает сторонникам евроатлантического курса в Украине дополнительный аргумент. Мол, наличие территориальной проблемы с Россией не помешало Эстонии стать полноправным и активным членом как Европейского союза, так и НАТО. Так что, господин Пыллуаас своими высказываниями стимулировал энтузиазм украинских приверженцев вступления Украины в североатлантический альянс.

Многие СМИ России также процитировали указанное высказывание Пыллуааса. Но комментарии по этому поводу в российских масс-медиа были на удивление мягкими. Обычно российские пропагандисты, не стесняясь в выражениях, шлют проклятие по адресу любого, кто смеет продемонстрировать посягательство на принадлежащие России земли. А реакция на заявление Пыллуааса выдалась вялой. Фактически единственным серьезным откликом стал комментарий главы комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонида Слуцкого в официозной ”Российской газете”: ”Высказывания Пыллуааса, возможно, больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию с целью привлечения электората”. И практически всё — никаких проклятий по адресу председателя Рийгикогу. Возможно, здесь имеет значение членство Пыллуааса в Народно-консервативной партии. Российские СМИ довольно мягко реагируют на высказывания лидеров EKRE Марта и Мартина Хельме. Вероятно, такой же подход распространяется и на Хенна Пыллуааса, который тоже лидер EKRE.