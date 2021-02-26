Для правительства выгодно, чтобы люди покидали вторую пенсионную ступень?

Побывал сегодня в конторе ДВ ("Деловые ведомости" - прим. RusDelfi) на встрече посвящённой второй пенсионной ступени (далее ВПС). Рассказывали не о том, выводить или не выводить деньги, а что с этими деньгами можно сделать, не выходя из ВПС. Но так как колоссальное большинство собирается именно выходить из ВПС, я поделюсь некоторыми своими новыми знаниями по этому поводу.

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Что такое вторая пенсионная ступень — это принудительные личные накопления, которые заставило нас делать государство. По статистике только у 10% населения Эстонии есть личные (не пенсионные) накопления, позволяющие прожить без дохода от года и больше. А у подавляющего большинства накоплений вообще нет, даже на месяц вперёд! Так вот, государство нам дало отличный шанс хоть что-то накопить, чтобы старость у нас не была за чертой бедности. На первую ступень рассчитывать не стоит. Выплаты первой ступени будут распределены среди всех пенсионеров, а их количество, по статистике, только растёт с каждым годом. Хорошую пенсию себе можно сделать только за счёт второй и третьей ступени! Ведь это ваши личные накопления, которые не в праве никто у вас отобрать. Да, есть риски падения фондов. Но всегда можно накопления перевести в более консервативный фонд, чтобы падения были минимальными. В год можно делать до трёх смен пенсионных фондов с переводами (или без) накоплений из фонда в фонд! Большинство наверное никогда и не делали самостоятельно смены фондов да и вообще не следят, что там происходит, а зря! Я делал самостоятельно смену фондов раз 5 и у меня общий прирост с 2005 года составляет 4,66%. У сегодняшнего лектора с самого начала общий прирост составляет более 7% и лектор менял фонды 15 раз!

Для правительства однозначно выгодно, чтобы люди выходили из ВПС и даже чтобы забирали свои деньги. А выгодно потому, что у присоединенных ко ВПС от социального налога от дохода выплачивается 16% в "общий котёл" государственной пенсии, которую платят текущим пенсионерам. Если человек не присоединён ко ВПС или вышел из неё, то в "общий котёл" от его социального налога идёт 20%. Также 20% подоходного налога будет возвращено государству из твоих накоплений ВПС при выводе денег. Ну и конечно же, люди начнут "сливать" эти деньги в своём большинстве, что подбодрит экономическую ситуацию в стране в общем. А деньги то лежат не в государственном сейфе, а во всяких фондах, поэтому правительству не холодно и не жарко, останутся ли эти деньги в фондах или же будут на руках у людей.