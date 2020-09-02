Директор Кохтла-Ярвеской гимназии: в русских школах царит советское представление, что хорошие оценки нужно выпрашивать

"Я заметил, что из русских школ приходят учиться дальше в гимназию преимущественно две крайние группы. Первая — сильно ориентированные на максимальный результат (пятерки, похвальные грамоты, золотые медали) отличники. Во всех отношениях приятные и прилежные молодые люди, у которых обычно также нет никаких проблем с общением и обучением на эстонском языке. Они просто большие молодцы.

Обычно за ними стоят поддерживающие и в то же время требовательные семьи, где поколениями требовали от детей очень хорошей учебы, дисциплины и максимальных результатов. Эти молодые люди оканчивают гимназию успешно и во всех отношениях конкурентоспособны при поступлении в любой вуз в Эстонии или за границей. Знают три языка, имея позднее конкурентное преимущество и на рынке труда.

Вторая группа — молодые люди, чьи родители требуют (или же не требуют) хороших результатов, но чьи способности и мотивация скудные. Теперь вступает в игру двуличие некоторых русских школ и советский менталитет тебе-мне. Поскольку директор школы хочет показать родителям, то есть местным избирателям (часто директора этих школ входят в местное собрание), что у них все хорошо, то, к сожалению, учителей подталкивают (мягко говоря) действовать так, что и лоботрясы получают четверки-пятерки.

Каков результат? Недостаточно мотивированных или ленивых учеников переоценивают, и реальное освоение учебной программы неважное или ничтожное. Но ученику и прежде всего родителям посылают сигнал, что твой ребенок учится/должен учиться на четверки-пятерки, следовательно все хорошо. Школа хорошая, учителя хорошие, директор хороший. На самом деле обманывают и ребенка, и родителя, и общество.

Момент истины наступает на следующей школьной ступени, в новой, независимой гимназии, где выясняется, что у ученика не освоены важные части государственной учебной программы, владение эстонским языком неважное или ничтожное, учебные навыки отсутствуют. Но развилось умение выторговывать, клянчить или даже требовать хорошие оценки, потому что в предыдущей школе происходил мухлеж и это было нормой уже поколениями. Возникла привычка всегда исправлять оценки, и у ученика создалось впечатление, что всегда все будет в порядке, всегда вытянут. Нужно клянчить, и даже если бы не клянчил, то все равно "спишут".