07.05.2020, 18:00

"День Победы объединяет в России даже таких разных людей, как Путин и Навальный". Депутат Европарламента объясняет, почему русским так важна дата 9 мая

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Яна Тоом
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Yana Toomi tellitud uuringu „Rahvussuhted Eestis” esitlus
Yana Toomi tellitud uuringu „Rahvussuhted Eestis” esitlusFoto: Rauno Volmar

Депутат Европарламента Яна Тоом в колонке для газеты Eesti Päevaleht рассуждает о том, почему для русских так важен День победы. И каких стереотипов, связанных с этим, следует избегать.

В детстве мне казалось, что Вторая мировая война началась примерно так же давно, как Война Алой и Белой розы. Я родилась в 1966 году, поэтому неудивительно, что военные истории были неотъемлемой частью жизни, и самый уютный вечер, несомненно, был, когда родители, бабушка и дедушка сидели перед камином на даче, и вспоминали военное время. Я пишу и удивляюсь — дети всё могут превратить в сказку.

В то время, как дедушка Генрих умирал в блокадном Ленинграде, бабушка с моей мамой были эвакуированы в Кировскую область, дядя Оскар погиб под Великими Луками, а старший брат отца Виталий в 16 добровольцем пошел в ополчение на оборону Москвы. Ничего сказочного. Только кровь, слезы и грязь.

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Мы испытали это в Эстонии в 2007 году. Возможно, то противостояние доказало всем, кому это было нужно доказывать, что есть позиции, с которых ни одна из сторон не уйдет.

По моим наблюдениям, в последние годы ажиотаж вокруг Бронзового солдата в прессе спадает — и хорошо. Это уже не та тема, которая возбуждает всех и каждого, как это было в 2006 и 2007 годах. Может быть, просто прошло время. Может быть, то противостояние доказало всем, кому еще нужно было это доказывать, что есть позиции, которые обе стороны не сдадут. Я не рискну назвать последствия ”бронзовых ночей” идеологическим компромиссом, но какой-то статус-кво после них определенно сложился. Кто хочет, ходит с факелами, кто хочет, участвует в акции Бессмертного полка. Стороны не мешают друг другу. Что называется, live and let live, ”живи — и давай жить другим”.

Среди тех, кто приходит к Бронзовому солдату, есть люди всех возрастов, включая школьников, и эти люди празднуют день Победы по доброй воле, никто не стоит над ними с плеткой, не платит им за это кровавые деньги Кремля и не гипнотизирует по телевизору.

Впрочем, есть еще мифы. Я не уверена, что многие читатели эстонских СМИ в них верят, но вижу, что мифы то и дело всплывают. Мол, к Бронзовому солдату только и ходят, что старики, дураки да зомби — те, кого зомбирует российское телевидение, — и ходят всё реже. Повторяют бессмысленные лозунги, верят российским пропагандистам, врущим про историю, и не в курсе, что Сталин вместе с Гитлером напал на Польшу. О том, что до того Польша успела напасть на Чехословакию, в мифах обычно не упоминается. Мифы на то и мифы, чтобы создавать некую удобную для слушателя иллюзию абсолютной правоты.

Но иллюзия — не реальность. Как и любое обобщение. Неправда, что с цветами к памятнику ходят только пожилые люди. Среди тех, кто приходит к Бронзовому солдату, есть люди всех возрастов, включая школьников, и эти люди празднуют день Победы по доброй воле, никто не стоит над ними с плеткой, не платит им за это кровавые деньги Кремля и не гипнотизирует по телевизору. Многие из этих людей знают историю 1930-х и 1940-х куда как хорошо. У них была возможность узнать о ней с разных сторон — спасибо пропаганде, и советской, и эстонской, и российской, и любой другой.

Это неправда, что у всех, кто приходит к памятнику, день Победы ассоциируется с ”советской империей”, ”великим Сталиным” и всеми теми штампами, о которых обожают писать люди, смотрящие на мир сквозь черно-белые очки. День Победы может означать очень разные вещи. Для кого-то это день памяти о родственниках, которые воевали и погибли на полях сражений. Для кого-то — праздник победы над нацизмом, которая стоит того, чтобы ее праздновать. Для кого-то — часть идентичности русского или эстонского русского, такая же важная, как соответствующие эстонские праздники для идентичности эстонца.

Вообще, слухи о быдловатости местных русских, как сказал бы Марк Твен, сильно преувеличены. Я бы не советовала эстонскому читателю верить на слово колумнистам, которые пишут все время о русских, поклоняющихся Сталину и Путину. Этот, простите, нарратив — большая глупость. Оппозиционер Навальный может считать, что власти России празднуют день Победы как-то неправильно, но значение самого этого дня он под сомнение не поставит никогда. Мне кажется, не все в Эстонии это понимают: день Победы — то, что на деле объединяет в России и за ее пределами самых разных людей, даже таких разных, как Путин и Навальный. Потому что победа, одержанная 75 лет назад, выше и Навального, и Путина, и Сталина, выше политики вообще. И это — адекватная оценка: нацизм был исключительным злом, победа над ним — исключительная победа.

Поэтому неправда и то, что интерес к дню Победы угасает. Специально для людей злорадных добавлю: не надейтесь. Представьте себе лучше эстонца-патриота, который читает о том, что угасает интерес к Дню независимости Эстонии. Странно об этом даже рассуждать, правда? Это большой праздник, и он значит разное для разных людей, и отмечают его тоже по-разному.

А если кто-то не понимает, почему мы приносим Бронзовому солдату цветы — ничего не поделаешь. Я бы сказала, что главное в такой ситуации — сохранять уважение к святыням друг друга.

Так и с днем Победы: для меня и многих других 9 мая — праздник никак не меньший. На этот раз к Бронзовому солдату придет куда меньше народа, но лишь по причине эпидемии. Коронавирус ударил не только по этому дню, и злорадствовать по таким поводам не стоит. День Победы никуда не ушел и не уйдет, пока есть те, для кого история — не пустой звук. Конечно, это дань личному восприятию истории. Но восприятие истории — всегда личное. Навязывать его точно не стоит. Даже странно: в СССР поколения эстонцев, несмотря ни на что, не забывали о своих праздниках и своем восприятии истории — но и этот опыт не подсказывает отдельным патриотам, что любые попытки переделать чужое восприятие истории и причесать всех под одну гребенку обречены на провал.

А если кто-то не понимает, почему мы приносим Бронзовому солдату цветы — ничего не поделаешь. Я бы сказала, что главное в такой ситуации — сохранять уважение к святыням друг друга. Страна у нас небольшая, нас в ней немало, мы все разные; взаимное уважение в таких обстоятельствах весьма облегчает жизнь.

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