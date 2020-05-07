"День Победы объединяет в России даже таких разных людей, как Путин и Навальный". Депутат Европарламента объясняет, почему русским так важна дата 9 мая

В детстве мне казалось, что Вторая мировая война началась примерно так же давно, как Война Алой и Белой розы. Я родилась в 1966 году, поэтому неудивительно, что военные истории были неотъемлемой частью жизни, и самый уютный вечер, несомненно, был, когда родители, бабушка и дедушка сидели перед камином на даче, и вспоминали военное время. Я пишу и удивляюсь — дети всё могут превратить в сказку.

В то время, как дедушка Генрих умирал в блокадном Ленинграде, бабушка с моей мамой были эвакуированы в Кировскую область, дядя Оскар погиб под Великими Луками, а старший брат отца Виталий в 16 добровольцем пошел в ополчение на оборону Москвы. Ничего сказочного. Только кровь, слезы и грязь.

Кровь, слезы и грязь в каждой войне по обе стороны линии фронта. Также через год, десять или 75 после войны. Пока есть память и есть те, кто способен помнить.

Мы испытали это в Эстонии в 2007 году. Возможно, то противостояние доказало всем, кому это было нужно доказывать, что есть позиции, с которых ни одна из сторон не уйдет.

По моим наблюдениям, в последние годы ажиотаж вокруг Бронзового солдата в прессе спадает — и хорошо. Это уже не та тема, которая возбуждает всех и каждого, как это было в 2006 и 2007 годах. Может быть, просто прошло время. Может быть, то противостояние доказало всем, кому еще нужно было это доказывать, что есть позиции, которые обе стороны не сдадут. Я не рискну назвать последствия ”бронзовых ночей” идеологическим компромиссом, но какой-то статус-кво после них определенно сложился. Кто хочет, ходит с факелами, кто хочет, участвует в акции Бессмертного полка. Стороны не мешают друг другу. Что называется, live and let live, ”живи — и давай жить другим”.

” Среди тех, кто приходит к Бронзовому солдату, есть люди всех возрастов, включая школьников, и эти люди празднуют день Победы по доброй воле, никто не стоит над ними с плеткой, не платит им за это кровавые деньги Кремля и не гипнотизирует по телевизору.

Впрочем, есть еще мифы. Я не уверена, что многие читатели эстонских СМИ в них верят, но вижу, что мифы то и дело всплывают. Мол, к Бронзовому солдату только и ходят, что старики, дураки да зомби — те, кого зомбирует российское телевидение, — и ходят всё реже. Повторяют бессмысленные лозунги, верят российским пропагандистам, врущим про историю, и не в курсе, что Сталин вместе с Гитлером напал на Польшу. О том, что до того Польша успела напасть на Чехословакию, в мифах обычно не упоминается. Мифы на то и мифы, чтобы создавать некую удобную для слушателя иллюзию абсолютной правоты.