Конечно, демократии угрожает опасность. Естественно, во время текущего кризиса самое главное — это здоровье людей. Но давайте не будем забывать, что экономический успех нашей страны и стран, которые разделяют наши ценности, а также сила наших обществ основаны на свободе, на равных правах, на человеческих достоинствах, на принципах правового государства.
Мы согласились на ограничение своих свобод ради спасения жизней. Но важно помнить, что все эти ограничения и запреты должны быть временными. Наша задача — победить вирус, а затем восстановить свободы.
Состояние демократии и свободы личности в Европе вызывает беспокойство. Во многих странах работа парламентов и средств массовой информации в большей или меньшей степени нарушена. Образцовый пример — Финляндия, где социал-демократ и премьер-министр Санна Марин привлекла все основные финские партии к урегулированию кризиса. Общий враг сплотил финское общество. Другая крайность — Венгрия, где события развиваются очень тревожным образом, и премьер-министр Орбан получил широкие полномочия и права. Какова ситуация в Эстонии?
Я не считаю, что сегодня мы можем оказаться или уже оказались в ситуации, непосредственно угрожающей парламентской демократии, но, безусловно, мы ближе к этой грани, чем когда-либо за последние тридцать лет.
Во-первых, у власти находится правительство, движущей силой которого являются консерваторы из партий ”Отечество” и EKRE. Лидеры EKRE даже не скрывают, что относятся к парламентской демократии и свободной прессе с полным презрением. Знают ли жители Эстонии, что на сайте новостей ”Uued Uudised” партии EKRE людям со всей серьезностью объясняют, что политики партии реформ намеренно поощряют распространение коронавируса Covid-19, чтобы подорвать правительство? Часть электората этой партии предпочла бы использовать против политических противников правящей партии твердую руку и силу. Стали бы лидеры EKRE колебаться, если бы появилась возможность использовать ситуацию для упрочения своей власти? Конечно, они не стали бы колебаться, потому что у них есть план.
Во-вторых, кажется, что многие члены правительства оторвались от реальности. Мы уделили национал-консерваторам достаточно внимания в предыдущем пункте — для них, конечно, настала нирвана, потому что границы наконец закрыты, и многие критикуют ЕС. На недавней пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас выглядел довольно рассерженным из-за того, что, когда они с вирусологом Ирьей Лутсар по очереди отвечали на вопросы, пришлось переставлять микрофоны журналистов. Вместо того, чтобы отвечать на вопросы, Ратас, кажется, предпочитает общаться с людьми через видеообращения, подготовленные дружественными помощниками.
В-третьих, опять появились люди, которые считают, что во время чрезвычайного положения пресса, оппозиция Рийгикогу и общество в целом должны выстроиться в ряд и взять под козырек. Все это напоминает мне кризис 2007 года. В то время из наиболее тяжеловесных лидеров общественного мнения, только Юхан Кивиряхк осмеливался критиковать поведение правительства Ансипа. Большинство людей спрятались по норам и дрожали там, как мыши.
Примерно в то же время возникла курьезная ситуация, когда управляющий Банком Эстонии, председатель Государственного суда и председатель правления ERR были бывшими ведущими политиками Партии реформ, и это воспринимали в Эстонии как само собой разумеющееся. Нынешнее правительство явно движется в том же направлении.
В состав комитета по назначениям государственных предприятий снова входят лица, связанные с правящими партиями. Совершенно невероятная история, как в стране, где введено чрезвычайное положение, партия премьер-министра нашла время, чтобы обеспечить лидеру тартуского округа Центристской партии Яану Тоотсу, продемонстрировавшему настолько выдающиеся качества хорошего руководителя, должность в совете EAS! Вероятно, эту новость в конце марта никто в Эстонии не заметил. Сейчас исключительное время для совершения всевозможных подлостей — мало кто их заметит.
В-четвертых, говоря о подлостях, нельзя не упомянуть ”пакет экономических мер”. Оказание помощи предпринимателям, пострадавшим от кризиса, с большой вероятностью будет отложено, потому что правительственные партии заняты выяснением отношений: кто извлечет из пакета большую выгоду для своих избирателей и сторонников.
Бьюсь об заклад, что правительство предстанет перед Рийгикогу с законопроектом, где в одной корзине будет как помощь людям и предприятиям, испытывающим экономические трудности, так и важные решения правящих партий. Если так оно и будет, и оппозиция этого не поддержит, то ее представителей запишут в предатели, которые не могут проявлять солидарность в трудное время.
Однако, если оппозиция поддастся, она станет соучастником популизма и, вероятно, поспособствует финансированию местных избирательных кампаний правящих партий. Ведь никто в этом правительстве не думает о государстве. Если бы они думали, их бы не было в этом правительстве.
Вопрос состоит только в том, как далеко это все может зайти. Это, в свою очередь, связано с тем, как долго продлится кризис и насколько он глубок. Каждый день, проведенный в тюрьме ограничений, необходим для спасения жизней, но это дорого обходится экономике и утомляет дух свободного общества. Всему есть предел.
Мне кажется, именно поэтому правительство не предлагает никакого понятного обществу плана действий — как нам преодолеть этот кризис и затем восстановить обычную жизнь, экономическую деятельность и свободу. Нынешняя ситуация подходит тем, кто не уважает принципы либеральной демократии. Наконец-то нет необходимости считаться с нытьем и придирками надоедливых либералов. Март и Мартин Хельме, лидеры партии ЕКРЕ, явно чувствуют себя в своей тарелке, центристы, как всегда, довольны своими рабочими местами.
Тем более бдительными и требовательными мы все — пресса, оппозиция в Рийгикогу, общественное объединение и общество в целом — должны оставаться в этом кризисе. Ни одно ограничение не может быть введено без основания. И как только ограничения перестают быть обоснованными, свободы должны быть восстановлены.
В Европе нужно быть особенно внимательными в случае, если мы живем в стране, где всех или некоторых правящих политиков раздражает демократия и свободное общество. К сожалению, именно в такой стране мы живем на сегодняшний день.
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