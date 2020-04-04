Демократии угрожает опасность

Во-первых, у власти находится правительство, движущей силой которого являются консерваторы из партий ”Отечество” и EKRE. Лидеры EKRE даже не скрывают, что относятся к парламентской демократии и свободной прессе с полным презрением. Знают ли жители Эстонии, что на сайте новостей ”Uued Uudised” партии EKRE людям со всей серьезностью объясняют, что политики партии реформ намеренно поощряют распространение коронавируса Covid-19, чтобы подорвать правительство? Часть электората этой партии предпочла бы использовать против политических противников правящей партии твердую руку и силу. Стали бы лидеры EKRE колебаться, если бы появилась возможность использовать ситуацию для упрочения своей власти? Конечно, они не стали бы колебаться, потому что у них есть план.

Во-вторых, кажется, что многие члены правительства оторвались от реальности. Мы уделили национал-консерваторам достаточно внимания в предыдущем пункте — для них, конечно, настала нирвана, потому что границы наконец закрыты, и многие критикуют ЕС. На недавней пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас выглядел довольно рассерженным из-за того, что, когда они с вирусологом Ирьей Лутсар по очереди отвечали на вопросы, пришлось переставлять микрофоны журналистов. Вместо того, чтобы отвечать на вопросы, Ратас, кажется, предпочитает общаться с людьми через видеообращения, подготовленные дружественными помощниками.

В-третьих, опять появились люди, которые считают, что во время чрезвычайного положения пресса, оппозиция Рийгикогу и общество в целом должны выстроиться в ряд и взять под козырек. Все это напоминает мне кризис 2007 года. В то время из наиболее тяжеловесных лидеров общественного мнения, только Юхан Кивиряхк осмеливался критиковать поведение правительства Ансипа. Большинство людей спрятались по норам и дрожали там, как мыши.

Примерно в то же время возникла курьезная ситуация, когда управляющий Банком Эстонии, председатель Государственного суда и председатель правления ERR были бывшими ведущими политиками Партии реформ, и это воспринимали в Эстонии как само собой разумеющееся. Нынешнее правительство явно движется в том же направлении.

В состав комитета по назначениям государственных предприятий снова входят лица, связанные с правящими партиями. Совершенно невероятная история, как в стране, где введено чрезвычайное положение, партия премьер-министра нашла время, чтобы обеспечить лидеру тартуского округа Центристской партии Яану Тоотсу, продемонстрировавшему настолько выдающиеся качества хорошего руководителя, должность в совете EAS! Вероятно, эту новость в конце марта никто в Эстонии не заметил. Сейчас исключительное время для совершения всевозможных подлостей — мало кто их заметит.