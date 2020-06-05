05.06.2020, 11:50

Что за чудо-бизнес в Эстонии эта кратковременная сдача жилья в аренду, что её нельзя регулировать?


Андре Ханимяги, старейшина района Хааберсти
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старейшина Хааберсти Андре Ханимяги
старейшина Хааберсти Андре ХанимягиFoto: Taavi Sepp

Предложение мэра Таллинна Михаила Кылварта о регулировании условий кратковременной сдачи жилья в аренду заслужило множество позитивных откликов, но были и упрёки. Свою позицию по вопросу сдачи квартир через Airbnb высказывает старейшина Хааберсти Андре Ханимяги.

Движение в сторону регулирования кратковременной сдачи жилья в аренду, например, услуга Airbnb, в любом случае правильное. Уже сейчас мы плетёмся в хвосте: во всём мире лицензия от самоуправления обычная практика, также регулируются сроки аренды и то, что сдавать можно свою собственную жилплощадь, а не устраивать гостиничный бизнес на скупленных квартирах. Нет ни одной причины относиться к краткосрочной аренде жилья как к само-собой разумеющемуся праву на бизнес, который не нуждается в каком бы то ни было дополнительном регулировании.

Меняющийся мир не означает ковбойский капитализм

Сразу скажу, что речи о полном запрете в этой сфере никогда не шло. Мэр Михаил Кылварт указал, что правила предоставления данной услуги нужно сделать более строгими, потому что жители Таллинна, живущие по соседству с подобным бизнесом, зачастую чувствуют себя некомфортно. Это подтверждают союзы квартирных товариществ, которые констатировали, что участились обращения на тему краткосрочной аренды жилья.

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Проблемой становится шум, нарушение ночного покоя, плохое и безразличное отношение к общему имуществу, например, вопрос сортировки мусора и мусор в целом. Сложно стремиться к титулу зелёной столицы и просить жителей сортировать мусор, если в контейнере для бумаги и картона валяется упаковка от шашлыка и бутылки от вчерашней вечеринки, оставленные теми, кто наутро покинул жильё. А послезавтра в квартире уже новые постояльцы.

Человек ведёт себя со своим имуществом иначе, чем с принадлежащим кому-то ещё. За своей машиной ухаживают гораздо лучше, чем за арендной, в своей квартире стараются не устраивать вечеринок, нарушающих покой соседей, а также не бросают мусор в произвольный контейнер. Своё имущество стараются беречь, потому что чувствуют ответственность за него, знают цену вложенным средствам и ценят нормальные человеческие отношения.

Идея властей Тарту предложить горожанам бесплатную аренду велосипедов аукнулось практически сразу — всего за четыре дня 100 транспортных средств из 750 нуждалось в ремонте. Вероятно, никто не стал бы кидать свой дорогостоящий велосипед в Эмаыйги, а с чужим имуществом кто-то считает, что так можно поступить. Вероятно, в арендной квартире и не станут устраивать погромы, боясь предъявления счёта о покрытии ущерба и получения плохого отзыва от хозяина квартиры, но кому могут пожаловаться соседи на неподобающее поведение временных постояльцев? Арендодателю, чей интерес лишь в получении прибыли от квартиры? От квартиры, цель которой лишь прибыль, а не чувство дома и создание хорошей среды для соседей.

Правила — это естественно

Если установить разумные правила, туризму это не повредит. В критике от депутата из партии Отечества Марта Луйка звучало мнение, будто общественный сектор считает, что деньги появляются сами собой. Но нельзя всё измерять деньгами, так не делает никто в мире. Уже сейчас мы плетёмся в хвосте больших городов.

Даже простой поиск показывает, что в городах мира регулирование рынка кратковременной аренды жилья было актуально долгие годы. В 2014 году в Берлине, в числе прочего, решили, что кратковременная аренда жилья требует согласия самоуправления. В 2018 году закон был дополнен и внесена поправка, что без временных ограничений можно сдавать только своё собственное жильё, а другие площади можно сдавать в краткосрочную аренду лишь на 90 дней в году. Временное ограничение — одна из мер, принятие которой стоит взвесить.

Торонто требует, чтобы сдаваемая в краткосрочную аренду площадь была основным местом жительства арендодателя. Максимально можно сдавать в своём доме до трёх спален или же всё жильё полностью. Также в Торонто необходимо получение лицензии. Такой же порядок в Америке, где в некоторых случаях требуется, чтобы сдающий в аренду был зарегистрирован как юридические лицо.

Ходатайства лицензии у самоуправления — обычная практика во всём мире. Амстердам, принимающий толпы туристов, помимо лицензии требует при краткосрочной аренде согласие ассоциаций домовладельцев, что в нашем понятии является квартирным товариществом или, в случае частных домов, НКО. Соответствие требованиям пожарной безопасности и прочее — нормальная практика, но там еще установлено, например, сколько на сдаваемой в аренду площади может одновременно находиться людей, и что жильё можно сдавать не более чем на 30 дней в году.

Если подытожить, то в мире широко распространена практика выдачи лицензии, в краткосрочную аренду можно сдавать жильё на определённый период и сдавать можно собственное жильё, а не использовать это как бизнес-модель. Также регулируется количество гостей в сдаваемом жилье, иногда их может быть лишь два человека. Эти правила и многие другие легко найти в интернете. Поэтому стоит оставить разговоры о желании Таллинна всё регулировать. Наоборот, первые шаги в этом направлении нужно сделать как можно скорее.

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