Что за чудо-бизнес в Эстонии эта кратковременная сдача жилья в аренду, что её нельзя регулировать?

Движение в сторону регулирования кратковременной сдачи жилья в аренду, например, услуга Airbnb, в любом случае правильное. Уже сейчас мы плетёмся в хвосте: во всём мире лицензия от самоуправления обычная практика, также регулируются сроки аренды и то, что сдавать можно свою собственную жилплощадь, а не устраивать гостиничный бизнес на скупленных квартирах. Нет ни одной причины относиться к краткосрочной аренде жилья как к само-собой разумеющемуся праву на бизнес, который не нуждается в каком бы то ни было дополнительном регулировании.

Меняющийся мир не означает ковбойский капитализм

Сразу скажу, что речи о полном запрете в этой сфере никогда не шло. Мэр Михаил Кылварт указал, что правила предоставления данной услуги нужно сделать более строгими, потому что жители Таллинна, живущие по соседству с подобным бизнесом, зачастую чувствуют себя некомфортно. Это подтверждают союзы квартирных товариществ, которые констатировали, что участились обращения на тему краткосрочной аренды жилья.

Проблемой становится шум, нарушение ночного покоя, плохое и безразличное отношение к общему имуществу, например, вопрос сортировки мусора и мусор в целом. Сложно стремиться к титулу зелёной столицы и просить жителей сортировать мусор, если в контейнере для бумаги и картона валяется упаковка от шашлыка и бутылки от вчерашней вечеринки, оставленные теми, кто наутро покинул жильё. А послезавтра в квартире уже новые постояльцы.

Человек ведёт себя со своим имуществом иначе, чем с принадлежащим кому-то ещё. За своей машиной ухаживают гораздо лучше, чем за арендной, в своей квартире стараются не устраивать вечеринок, нарушающих покой соседей, а также не бросают мусор в произвольный контейнер. Своё имущество стараются беречь, потому что чувствуют ответственность за него, знают цену вложенным средствам и ценят нормальные человеческие отношения.

Идея властей Тарту предложить горожанам бесплатную аренду велосипедов аукнулось практически сразу — всего за четыре дня 100 транспортных средств из 750 нуждалось в ремонте. Вероятно, никто не стал бы кидать свой дорогостоящий велосипед в Эмаыйги, а с чужим имуществом кто-то считает, что так можно поступить. Вероятно, в арендной квартире и не станут устраивать погромы, боясь предъявления счёта о покрытии ущерба и получения плохого отзыва от хозяина квартиры, но кому могут пожаловаться соседи на неподобающее поведение временных постояльцев? Арендодателю, чей интерес лишь в получении прибыли от квартиры? От квартиры, цель которой лишь прибыль, а не чувство дома и создание хорошей среды для соседей.