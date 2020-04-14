Что русская община Эстонии думает о коронавирусе

Сегодня всем уже ясно: коронавирус пришёл в нашу жизнь надолго, может быть, навсегда. Ещё десятилетия назад пандемия неизвестного вируса стала отличным сюжетным ходом для многочисленных фантастических романов и блокбастеров. В своей коллекции я насчитал более 50 фильмов, в которых человечество становится жертвой страшных болезней. Любопытно, что в половине фильмов людям удаётся справиться с катастрофой, но во многих фильмах человеческая цивилизация погибает. Однако оптимизм сценаристов и режиссёров всё-таки доминирует.

В этом отношении очень интересен для анализа кинопроект World War Z, снятый в 2013 г. по мотивам одноимённой книги. Фильм практически провалился в прокате, несмотря на участие популярного Брэда Питта. Но история интригует подробным описанием реакции разных стран и политических режимов на пандемию зомби-вируса. Бедные азиатские страны, включая Россию, стали первыми жертвами пандемии, так как слабая экономика не позволила обеспечить эффективную защиту населения. США также не смогли контролировать распространение вируса и создали убежище для выживших на авианосцах. Израиль выстроил гигантскую стену вокруг Иерусалима (впрочем, коварные зомби всё же сумели одолеть эту преграду и попали в город). Германия сумела локализовать очаг заражения и взять ситуацию под контроль. Дисциплинированные немцы перебрались в специальные лагеря и сумели создать вакцину против вируса.

Коронавирус — это уже не фантастика (хотя не все с этим согласны), и реакция на угрозу пандемии и саму пандемию имеет чёткий национальный градиент. Разные страны предложили разные алгоритмы борьбы с коронавирусом. А некоторые государства, например, Беларусь и Швеция, вообще отказались от какой-либо борьбы.

Разница в отношении к коронавирусу проявились и в Эстонии, где сегрегация на русских и эстонцев имеет глубокие корни и используется некоторыми политическими партиями для сохранения своих рейтингов. В последние дни в эстонских медиа возникли споры о том, насколько русскоязычные жители Эстонии хорошо осведомлены об угрозах пандемии и способах профилактики коронавирусной инфекции. Я исследовал эту тему по русскоязычному контенту в эстонском сегменте Facebook и предлагаю следующие выводы.

Lennujaama saabus uus partii isikukaitsevahendeid 6.04.2020 Foto: Andres Putting

1. Можно выделить 5 групп пользователей FB по реакции на ситуацию пандемии: ”Скептики”, ”Мизофобы” (люди, которые панически боятся инфекций), ”Реалисты”, ”Оптимисты”, ”Алармисты”.

2. В этих группах бытует разное отношение к таким факторам, как ”реальность угрозы коронавируса”, ”меры правительства по борьбе с коронавирусом”, ”будущее после коронавируса”.

”Скептики” не верят в реальность коронавируса, распространяют в социальных сетях информацию из разных источников о фальсификации данных по числу заболевших и умерших, об отсутствии реальных носителей коронавируса в Эстонии и о фиктивной борьбе с коронавирусом. Эта информация часто сопровождается карикатурами и анимацией юмористического содержания.

Вот характерные комментарии ”скептиков”:

”Я проводил массовый опрос у себя в ленте. Сотни людей участвовали, тысячи, я думаю, просматривали, но ни один так и не показал выписку с официальным диагнозом, хотя многие утверждали, что знают заболевших или их друзей, родственников и знакомых. А, может, и нет таких выписок вовсе… ”. ©

”… я и ещё 50 человек перерабатываем белье из 15 больниц, вся зараза идёт к нам, но заражённых нет, хотя меры предосторожности толком не соблюдаем. В прошлом году многие тяжело болели, а в этом все здоровы. У нас много тех, кому за 65. Не паникуйте, это обычный вирус”. ©

Понятно, что ”скептики” высмеивают все действия правительства по борьбе с коронавирусом, не верят в эффективность средств защиты, но тревожатся за будущее, потому что считают экономический кризис более реальным, чем пандемию. Доля явных ”скептиков” в общем числе комментаторов не превышает 10%. Тем более многие из них скрывают свою позицию, потому что подвергаются критике с элементами травли со стороны других членов сообщества в FB. На страницах ”скептиков” мало их собственных текстов, они предпочитают давать скептические комментарии к публикациям других авторов, которые боятся вируса. Но в собственном контенте ”скептиков” доминируют карикатуры на вирус и превалируют ссылки на информацию о том, что ”коронавирус — это вымысел”.

”Мизофобы” — это люди, которые верят в реальность угрозы коронавируса и боятся вируса. Большинство этих комментаторов критически относятся к деятельности правительства. ”Мизофобы” считают принимаемые властями меры по борьбе с вирусом недостаточными и активно делятся информацией о народных способах профилактики вирусных инфекций.

”Мизофобы” также дают советы правительству, как нужно, по их мнению, бороться с вирусом. Эта группа следит за поведением других людей, размещает в паблике фото и видео о нарушителях карантина и осуждает тех, кто не соблюдает изоляцию. Со стороны ”мизофобов” звучат предложения о введении уголовного наказания за факт отрицания коронавируса и нарушение карантина.

Вот характерные для ”мизофоов” комментарии:

”Департамент здравоохранения должен вести статистику по тем, кто заболел коронавирусом. Надо выявить, какие виды деятельности более всего подвержены опасности заражения. Например, продавцы в магазинах или работники медучреждений и аптек, чиновники, строители, пенсионеры, бомжи. Если такая статистика есть, то нельзя ее скрывать от общественного мнения. А то наш премьер пугает людей усилением пандемии, при этом называет в группе риска только людей старшего поколения”. ©

”Я не очень понимаю тех, кто в строительный магазин пришёл с женой и покупает пачку батареек…. Или это люди, которые специально хотят кому-то доказать, что им вирус нестрашен?” ©

”Эстония перестала давать текущую информацию о количестве заболевших и умерших? Не могу найти данные в общих таблицах мировых институтов, да и наши медиа что-то не торопятся её публиковать. Или Ратас дал команду не пугать людей с утра по пятницам?” ©

”Мизофобы” верят в экономическую катастрофу и призывают делать запасы продуктов и медикаментов. ”Мизофобы” составляют 20% общего числа комментаторов.

”Реалисты” — самая большая (40%) и активная группа, объединяющая людей, которые верят в реальность вируса, но не испытывают панического страха перед ним. ”Реалисты” рассматривают вирус как досадную помеху, их раздражает карантин и вынужденная самоизоляция. Поэтому ”реалисты” выплёскивают раздражение на чиновников и жизнь. Их посты и комментарии переполнены ядом и жёсткой критикой власти, которая использует пандемию для установления диктатуры и обогащения бизнес-элиты.

Волну негодования вызвала информация о ценах на медицинские маски, поступившие в аптечную сеть Эстонии:

”Пенсионеры, точно сидите дома: на маски вам денег не хватит. До кризиса пачка масок (50 штук) стоила 5-6 евро, а сегодня 40-45 евро. Как это назвать — мародерство, рэкет? Маме куплю, сама носить не буду: из принципа и из солидарности с теми, кто не может позволить себе эту роскошь”. ©

”Реалисты” призывают как можно быстрее отменить изоляцию и вернуться к нормальной жизни. ”Реалисты” также мрачно оценивают будущее: ”Свобода передвижения для путешественников после коронавирусной эпидемии будет очень дорогая. Самолеты только для богатых. Проживание только в пентхаусах и частных виллах. Питание — в банкетных залах с отдельным столом на двоих. Просто люди привыкнут держать дистанцию в 2 метра. И это уже навсегда”.©

Valitsuse pressikonverents Foto: Priit Simson

”Оптимисты” — люди, решительно настроенные на борьбу с коронавирусом. На своих страницах в FB они рассказывают о жизни в изоляции, делятся рецептами новых блюд, дают советы, как общаться с детьми в условиях карантина, организуют концерты онлайн, рассказывают смешные истории, создают творческие коллективы и открывают сайты. Например, ”Изоизоляция”. Авторы берут за основу творческого замысла картины известных художников и воспроизводят сюжеты картин с помощью грима, костюмов и декораций. За короткое время эта группа собрала 310 тысяч участников, включая русскоязычных жителей Эстонии. ”Оптимисты” верят в светлое будущее эпохи после вируса. Но их доля среди комментаторов составляет не более 20%.

”Алармисты” — это настоящие фанатики, создавшие в сети культ ”Коронавируса”. Эти люди распространяют самые нелепые слухи и сведения о внеземном или искусственном происхождении вируса, о грядущих катаклизмах и гибели человеческой цивилизации. ”Алармисты” верят в международный заговор и в то, что после пандемии произойдёт передел мира и будет создано ”мировое правительство”. В группу ”алармисты” входят и те, кто верит в гуманитарную помощь России и критикует Евросоюз за отсутствие солидарности в борьбе с пандемией. Доля ”алармистов” среди комментаторов составляет 10%.

3. Каналы коммуникации для русскоязычных участников эстонского сегмента FB очень разные и трудно определить предпочтения по группам. Однако ”мизофобы”, ”реалисты” и ”оптимисты” чаще всего дают ссылки на rus.ERR.ee, rus.Delfi.ee, Tribuna.ee, rus.Postimees.ee и ETV+. ”Скептики” чаще ссылаются на российские источники; ”алармисты” дают ссылки на малоизвестные русскоязычные и англоязычные ресурсы, которые можно отнести к категории ”жёлтой прессы”. Если оценивать информированность русскоязычной и эстоноязычной публики о проблемах коронавируса, то заметной разницы нет. По меньшей мере, все русскоязычные жители Таллинна точно знают о том, что вирус передаётся воздушно-капельным путём, что нужно использовать дезинфицирующие средства, держать дистанцию 2 метра и отказаться от прогулок на свежем воздухе. Они это знают, но далеко не все соблюдают требования.

Я живу в Ласнамяэ, в самом центре русского района Таллинна. Конечно, я — сознательный и дисциплинированный, хожу в маске в магазин раз в три дня, с друзьями не встречаюсь, даю уроки по скайпу, пишу статьи и всё свободное время провожу в FB. Но из окна квартиры на 8 этаже я наблюдаю каждый день, как по улице гуляют бабушки, дети играют во дворе, спешат куда-то подростки. В магазинах толпятся у прилавков покупатели, торговцы на рынке стоят без масок и перчаток, а по мосту Варраку в двух направления по узкой пешеходной тропинке навстречу друг другу идут люди, и трутся друг о друга всеми частями тела, потому что по-другому здесь не разойтись. И это уже не проблема недостатка информации, а дефицит общей культуры и особенности менталитета.

Я не хочу сказать, что наплевательское отношение к карантину — тотальное явление, но в любом магазине в нашей округе маску носит один покупатель из 10. И хотя мэрия Таллинна каждый день рассказывает о своих усилиях по борьбе с коронавирусом, многие жители столицы Эстонии о принимаемых мерах знают мало. Например, недавно в соцсетях стали постить продуктовые наборы, которые школьники получают вместо горячего питания. Оказалось, что не все родители школьников об этом знают и задают вопросы в FB: кто выдаёт, где выдаёт, кому выдаёт? То есть получается, что мэрия издаёт 100-тысячным тиражом газету ”Столица”, закупает эфирное время на ПБК, создаёт новую программу ”Новости Таллинна”, чтобы рассказывать о своей работе. А люди не получают действительно полезных сведений. Зато мэр Таллинна Михаил Кылварт не сходит с экрана телевизора и со страниц газет. И среди русскоязычных жителей Таллинна уже сформировалось твёрдо убеждение, что именно Михаил Кылварт — будущий премьер-министр Эстонии, потому что Юри Ратас воспринимается как невразумительный политик, неспособный чётко сформулировать свои мысли. Да и в целом меры правительства во всех группах FB оцениваются скептически.

Lennujaam, bussijaam ja Balti jaam 9.04.2020 Foto: Andres Putting

Связано это с тем, что министры действуют по принципу ”рубить хвост собаке по частям”. Русскоязычные жители Эстонии не так сильно, как этнические эстонцы, озабочены проблемами сохранения демократии в условиях чрезвычайного положения. Но русских раздражает непоследовательность действий Ратаса и кабинета министров: то карантин объявляют на неделю, потом продляют на месяц, то просто рекомендуют носить маски, потом говорят, что их обязательно нужно носить, потом объясняют, что не совсем обязательно. А потом в продаже появляются маски по таким сумасшедшим ценам, что люди вместо благодарности правительству начинают требовать его отставки.

То же и с магазинами: то все открыты, то закрываем мебельные магазины, потом закрываем торговые центры, но оставляем электронику. Рестораны или работают, или нет? Обещали сохранить паромное сообщение с Финляндией. Теперь его отменили. Министры обещали сократить государственные расходы, и вдруг в самый разгар кризиса повысили себе зарплату. Конечно те русские, которые владеют эстонским и другими языками, получают больше информации о ситуации с пандемией в стране и мире. Но это общая информация, которая не способна изменить поведение людей и более эффективно бороться с коронавирусом.

И если власть действительно хочет мобилизовать общество, чтобы противостоять и вирусу, и грядущему экономическому кризису, то нужен диалог с обществом, а не формат телеобращений и пресс-конференций. Слов должно быть меньше, а дел — гораздо больше.

Эстонскую версию текста можно прочитать ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!