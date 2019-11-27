Что дал Нарве открытый год назад центр Vaba Lava?

1 декабря 2018 года в здании бывшего нарвского завода ”Балтиец” к 100-летию Эстонской Республики появился театральный центр Vaba Lava. Ему вот-вот исполнится год. Для ребенка первый год жизни — это серьёзный период: от первого вздоха до первых шагов. А для нарвского Vaba Lava? Итоги подводит руководитель нарвского театрального центра Vaba Lava Анжелика Штыкалов.
Казалось бы, очередной центр культуры распахнул двери — замечательно, но у многих возникает вопрос, почему именно ему оказывается столько внимания? Почему министерство культуры согласилось инвестировать 3,5 миллиона в театральную площадку где-то на периферии, а президент и премьер-министр удостоили его своим посещением? Почему комиссии, выбиравшей культурную столицу 2024, было важно, получает ли поддержку театральный центр Vaba Lava от города?
Vaba Lava, построенный в приграничной Нарве, медленно, но верно открывает окошко в театральный мир остальной Эстонии и по камушку прокладывает мостик между родной Эстонией и остальным миром аналогично тому, как некогда нарвский колледж Тартуского университета с упорством взялся воссоединять Нарву c остальной частью нашей маленькой, но, в известном смысле, разрозненной страны, явившись местом притяжения и гордостью как для местных, так и приезжих.
Vaba Lava— не дом культуры в обычном его понимании, но и не репертуарный театр. Это новая оригинальная модель существования в театральном и культурном пространстве.
В 2010 году по инициативе девяти частных театров было создано Целевое учреждение, которое призвано служить гостеприимным домом для всех театров в целом, и для маленьких, в особенности. У Vaba Lava нет постоянной театральной труппы и собственного режиссера, площадка создана, прежде всего, для репетиций и постановок гастролирующих театров, которые радушно принимаются на очень льготных условиях: будь то именитый театр, или частный экспериментальный проект. В стенах Vaba Lava каждый зритель находит что-то для себя: от классического до полного экспериментов театрального действа.
Творческие же люди, вдохновленные устройством здания и организации, не хотят покидать дом.
Отдельная страничка в культурном пространстве Нарвы пишется эстонскими театрами, которые впервые и робко ступают на нашу землю. В Нарве одним из условий для постановок является то, что они должны быть на эстонском и русском языках, чтобы каждый зритель смог получить впечатление и пищу для размышлений на том языке, на котором ему удобнее воспринимать информацию. Как же много способов узнавать родину, и театр — один из них!
Помимо приема гастролирующих театров, что очень важно, Vaba Lava использует свой уникальный принцип работы в качестве театра, а конкретнее, на каждые два театральных сезона привлекаются кураторы из Эстонии и из-за рубежа, которые, будучи известными режиссерами и драматургами, выбирают фокус очередного сезона и 5-6 пьес/тем для постановок.
Каждый новый спектакль — это собственная инициатива и продукция целевого учреждения Vaba Lava, на которую изыскиваются средства с привлечением фондов и спонсоров, и каждый раз набирается новый состав: от режиссера до труппы.
Проблематика спектаклей у нарвского и таллиннского театральных центров разнится, учитывая интерес публики. Таким образом, с конца 2018 до конца 2019 года в нарвском театральном центре было поставлено четыре спектакля: документальная постановка о гастролях эстонских музыкантов в Советском Союзе ”Транзит. Остановите музыку” Дмитрия Егорова; спектакль, основанный на реальных событиях, повествующий о несчастном случае на производстве и несправедливости жизни ”Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом” Юрия Муравицкого; личная история режиссера Юлии Ауг ”Моя эстонская бабушка” и ”Разлом” Юрия Квятковского, сотканный из историй нарвитян и ивангородцев.
Помимо театральной деятельности, Vaba Lava действует как свободная площадка, предлагая залы и техническую поддержку любым видам сценических искусств, а также сдавая помещения для частных праздников.
Так, за год в Vaba Lava прошло более 200 мероприятий, которые посетило порядка 18000 человек, при этом над организацией всего происходящего трудятся всего пять человек. Среди мероприятий, организованных Vaba Lava: неделя открытия нарвского театрального центра, собственные постановки в рамках кураторской программы, Дни театрального искусства Санкт-Петербурга, театральные лаборатории с Георгием Сурковым и Юлией Ауг, кинодни, семинары и обсуждения с режиссёрами и актёрами, а также приём гастрольных спектаклей таких театров, как: Таллиннский Русский театр, VAT teater, Endla, Must Kast, R.A.A.A.M, Paide teater, Tartu Uus teater, Sõltumatu Tantsu Lava, Tantsuteater, Teater kohvris, Rakvere teatrimaja, Contempt Art,Ugala, Театр на Васильевском, Приют комедианта, Большой кукольный театр. Принимали резидентуру хореографов, цирк и цирковые мастерские, концерты (крупнейшие — в рамках Station Narva), проводили дискотеки и организовывали выставки. Сотрудничество с инициативными организациями, такими как Objekt, Tallinn Music Week, Integratsiooni SA, Sillamäe Lastekaitseühing, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Soome Instituut, нарвская центральная библиотека и др. привносит разнообразия по части мероприятий на площадках Vaba Lava.
А сколько загорелось детских глаз, посетивших Vaba Lava в рамках экскурсий: возможно, кто-то из юных посетителей в будущем выберет театральную или медийную профессию!
Одной из целью Vaba Lava в Нарве является создание собственных традиционных фестивалей, среди которых планируются Фестиваль эстонской и русской поэзии (13-14 декабря 2019), Дни Петербугского театра (конец февраля — начало марта 2020), ”Арлекин+” как часть программы Всероссийского театрального фестиваля для детей (середина апреля 2020), Фестиваль Свободных Театров (середина августа 2020). А 27 ноября 2019 начинаем джазовую традицию с Рейго Ахвен в кафе Номер 2. Летом, когда затихает театральный сезон, планируем проводить театральные лагеря.
Vaba Lava в Нарве — это три зала: большой зал типа Black box с телескопической трибуной на 216 мест, студийный зал на 100 мест и малый зал на 50 мест, гримерки и гардеробы для артистов, кафе, конторские помещения, хостель на 8-10 мест.
Субарендаторами являются: кафе Номер 2, название которого нам напоминает об истории завода ”Балтиец”, некогда носившего название ”Почтовый ящик номер 2”; Эстонское теле- и радиовещание с нарвской студией Радио 4 и ETV+, выпускающим передачу ”Народу важно”; представительство Совета министров Северных стран, представительство Start Up Estonia и Narvatechnique.
Основным доходом для Vaba Lava является аренда как с постоянных субарендаторов, так и с временных. Как уже упоминалось выше, театрам залы сдаются по крайне льготной цене, и заполняемость зала является скорее вопросом имиджа, нежели отражается на доходах Vaba Lava. Культурные организаторы платят чуть больше, чем театры, но меньше, чем те, кто организовывает мероприятия закрытого плана. Но, несмотря на современные залы, уютную атмосферу и другие удобства, продержаться на плаву за счет одной аренды, не будучи столичным центром, практически невозможно, что и вынуждает ходатайствовать о поддержке у государства, города и спонсоров.
Итак, в день рождения мы можем по традиции подвести ребенка к ростомеру: ведь он уже стоит на ногах! И оценить, соответствует ли его рост развитию… И, конечно, у нас будет масса поводов для гордости, но и не без опыта ошибок.
А самое главное, хочется, чтобы Vaba Lava становилась всё больше своей для жителей нашего города, и продолжала привлекать творческих людей с разных мест земного шара!
Следите за программой на сайте Vaba Lava www.vabalava.ee, на страничке Narva Vaba Lava в Facebook и обязательно приходите в гости!
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