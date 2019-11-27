Что дал Нарве открытый год назад центр Vaba Lava?

В 2010 году по инициативе девяти частных театров было создано Целевое учреждение, которое призвано служить гостеприимным домом для всех театров в целом, и для маленьких, в особенности. У Vaba Lava нет постоянной театральной труппы и собственного режиссера, площадка создана, прежде всего, для репетиций и постановок гастролирующих театров, которые радушно принимаются на очень льготных условиях: будь то именитый театр, или частный экспериментальный проект. В стенах Vaba Lava каждый зритель находит что-то для себя: от классического до полного экспериментов театрального действа.

Творческие же люди, вдохновленные устройством здания и организации, не хотят покидать дом.

Отдельная страничка в культурном пространстве Нарвы пишется эстонскими театрами, которые впервые и робко ступают на нашу землю. В Нарве одним из условий для постановок является то, что они должны быть на эстонском и русском языках, чтобы каждый зритель смог получить впечатление и пищу для размышлений на том языке, на котором ему удобнее воспринимать информацию. Как же много способов узнавать родину, и театр — один из них!

Помимо приема гастролирующих театров, что очень важно, Vaba Lava использует свой уникальный принцип работы в качестве театра, а конкретнее, на каждые два театральных сезона привлекаются кураторы из Эстонии и из-за рубежа, которые, будучи известными режиссерами и драматургами, выбирают фокус очередного сезона и 5-6 пьес/тем для постановок.

Каждый новый спектакль — это собственная инициатива и продукция целевого учреждения Vaba Lava, на которую изыскиваются средства с привлечением фондов и спонсоров, и каждый раз набирается новый состав: от режиссера до труппы.

Проблематика спектаклей у нарвского и таллиннского театральных центров разнится, учитывая интерес публики. Таким образом, с конца 2018 до конца 2019 года в нарвском театральном центре было поставлено четыре спектакля: документальная постановка о гастролях эстонских музыкантов в Советском Союзе ”Транзит. Остановите музыку” Дмитрия Егорова; спектакль, основанный на реальных событиях, повествующий о несчастном случае на производстве и несправедливости жизни ”Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом” Юрия Муравицкого; личная история режиссера Юлии Ауг ”Моя эстонская бабушка” и ”Разлом” Юрия Квятковского, сотканный из историй нарвитян и ивангородцев.

Помимо театральной деятельности, Vaba Lava действует как свободная площадка, предлагая залы и техническую поддержку любым видам сценических искусств, а также сдавая помещения для частных праздников.