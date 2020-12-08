Чем грозит дальнейшее пребывание Лукашенко у власти

Экономист Дмитрий Болкунец на страницах портала "Эхо Москвы" анализирует ближайшее будущее Беларуси.
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В сентябре Россия помогла сохранению режима Александра Лукашенко в Белоруссии, заплатив за это подрывом собственной репутации среди граждан союзной страны. Однако попытки любой ценой продлить статус-кво с каждым днем повергают белорусскую экономику во все более глубокий кризис, а намерения лидера снова всех перехитрить могут закончится плачевно.
Спусковым крючком стали жесткие действия власти по разгону протестов 9 и 10 августа. Впервые со времен Второй Мировой войны в Минске на улицах гремели взрывы. По разным оценкам, в первые недели протестные марши собирали в Минске и других городах от 400 000 до 600 000 человек. Имевшие место локальные забастовки на некоторых предприятиях привели к незначительному сокращению производства продукции.
В ответ на протест белорусские власти запустили маховик репрессий. По оценкам правозащитников, с начала акций протеста были задержаны свыше 30 000 человек, 8 погибли. В тюрьмах находятся около 200 политических заключенных.
Глубокий раскол в белорусском обществе привел к гражданскому конфликту и радикализации протеста. В первые недели режим выстоял, предотвратив революционный сценарий смены власти.
Однако, вероятно, сценарий полной консервации статус-кво не устраивает даже тех, кто делает ставку на постепенное угасание протестной активности. Показательным был недавний визит в Белоруссию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передавшего «привет от Владимира Владимировича» и напомнившего, что Москва ждет от Минска конституционной реформы.
Для преодоления белорусского политического кризиса необходимы значительные финансовые ресурсы. Белорусское правительство не имеет источников финансирования и политической воли для проведения экономических реформ. В условиях ужесточения санкций со стороны Запада Белоруссия столкнется с ограничениями внешнего заимствования, что приведет к сокращению золотовалютных резервов. В течение ближайших месяцев Белоруссия может столкнуться с валютно-финансовым кризисом и угрозой дефолта. Отток человеческого и финансового капитала из IT-кластера, ограничение доступа к кредитным ресурсам приведет к макроэкономической нестабильности. Это вызовет высокую инфляцию, девальвацию национальной валюты, а также может спровоцировать кризис банковской системы. Вследствие политического кризиса суверенный кредитный рейтинг опустится до мусорного уровня. Высокая стоимость обслуживания государственного долга Белоруссии еще больше возрастет, что приведет к повышению налоговой нагрузки, снижению государственных расходов и падению объема предоставляемых государством услуг и их качества.
Пока Александр Лукашенко будет оставаться во главе государства, инвесторы вряд ли будут готовы вкладывать в белорусскую экономику, а рынки западного капитала будут закрыты. Экономический кризис может спровоцировать новую волну политического кризиса и социальной нестабильности, а значит, и новую волну масштабных протестов уже весной 2021 года.
Россия частично может реструктуризировать внешний долг Белоруссии, чтобы не допустить сильного обвала валюты, но это не решит проблемы доверия к Александру Лукашенко в белорусском обществе. Кредит, выданный Виктору Януковичу в декабре 2013 года, его не спас.
В российском обществе распространены мнения, что слабого Лукашенко можно склонить к «углубленной интеграции» и побудить подписать «дорожные карты» в рамках Союзного государства. Это, вероятно, является заблуждением. Любые международные договоры, подписанные руководителем, не имеющим легитимности, могут быть поставлены под сомнение частью белорусского общества и спровоцировать антироссийские волнения. Также это может стать поводом для новых санкций со стороны Запада в адрес России.
Россия как никто другой заинтересована в скорейшем разрешении политического кризиса в Белоруссии, особенно в преддверии парламентских выборов 2021 года. Москва является единственным центром силы, способным обеспечить гарантии безопасности для Александра Лукашенко в случае его ухода из власти. Нет сомнений, что держаться он будет до последнего. Но за чей счет? Россия уже спасла Лукашенко в августе-сентябре, подорвав свою репутацию в Белоруссии. Попытки Лукашенко снова всех развести и перехитрить могут закончиться для него плачевно. Желание оставаться во главе руководителя государства до 2025 года выглядит чересчур опрометчиво и самоуверенно.
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