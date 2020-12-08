Чем грозит дальнейшее пребывание Лукашенко у власти

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В сентябре Россия помогла сохранению режима Александра Лукашенко в Белоруссии, заплатив за это подрывом собственной репутации среди граждан союзной страны. Однако попытки любой ценой продлить статус-кво с каждым днем повергают белорусскую экономику во все более глубокий кризис, а намерения лидера снова всех перехитрить могут закончится плачевно.

Спусковым крючком стали жесткие действия власти по разгону протестов 9 и 10 августа. Впервые со времен Второй Мировой войны в Минске на улицах гремели взрывы. По разным оценкам, в первые недели протестные марши собирали в Минске и других городах от 400 000 до 600 000 человек. Имевшие место локальные забастовки на некоторых предприятиях привели к незначительному сокращению производства продукции.

В ответ на протест белорусские власти запустили маховик репрессий. По оценкам правозащитников, с начала акций протеста были задержаны свыше 30 000 человек, 8 погибли. В тюрьмах находятся около 200 политических заключенных.

Глубокий раскол в белорусском обществе привел к гражданскому конфликту и радикализации протеста. В первые недели режим выстоял, предотвратив революционный сценарий смены власти.

Однако, вероятно, сценарий полной консервации статус-кво не устраивает даже тех, кто делает ставку на постепенное угасание протестной активности. Показательным был недавний визит в Белоруссию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передавшего «привет от Владимира Владимировича» и напомнившего, что Москва ждет от Минска конституционной реформы.

Для преодоления белорусского политического кризиса необходимы значительные финансовые ресурсы. Белорусское правительство не имеет источников финансирования и политической воли для проведения экономических реформ. В условиях ужесточения санкций со стороны Запада Белоруссия столкнется с ограничениями внешнего заимствования, что приведет к сокращению золотовалютных резервов. В течение ближайших месяцев Белоруссия может столкнуться с валютно-финансовым кризисом и угрозой дефолта. Отток человеческого и финансового капитала из IT-кластера, ограничение доступа к кредитным ресурсам приведет к макроэкономической нестабильности. Это вызовет высокую инфляцию, девальвацию национальной валюты, а также может спровоцировать кризис банковской системы. Вследствие политического кризиса суверенный кредитный рейтинг опустится до мусорного уровня. Высокая стоимость обслуживания государственного долга Белоруссии еще больше возрастет, что приведет к повышению налоговой нагрузки, снижению государственных расходов и падению объема предоставляемых государством услуг и их качества.