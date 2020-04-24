Цельнометаллическая оболочка карантина. Почему сейчас особенно важно сидеть дома
Главный редактор RusDelfi о том, что всех нас может спасти только терпение.
Главный редактор RusDelfi о том, что всех нас может спасти только терпение.
Признаюсь, я не сижу дома. Грешен. У меня маленький ребенок, которому нет еще и года, и поэтому я гуляю каждый день по центру Таллинна — главным образом в Кадриорге или на Рейди теэ. Наматываю 10-12 тысяч шагов за прогулку. Но нам же говорят, не выходите из дома без крайней необходимости, а прогулка с ребенком — это как раз необходимость и есть.
Так вот, в последнюю неделю прогулок мне стало трудно расходиться с гуляющими даже на довольно широких кадриорских дорожках. Дистанцию в два метра соблюдать получается далеко не всегда, потому что люди идут по парку настоящим потоком. То есть точно также, как в докоронавирусное время, а то и больше: бегуны, гуляющие, велосипедисты всех возрастов, такие же, как я, молодые родители. Все мы создаем в Кадриорге если не пробки, то уж точно насыщенное движение. Как будто ничего не происходит и нет никакой пандемии. И главное, никаких запретов.
Есть такой прекрасный фильм у Стэнли Кубрика — ”Цельнометаллическая оболочка”. Если не видели, обязательно посмотрите. Среди прочих персонажей там есть новобранец, которому сложно бороться с излишним весом. Разумеется, он не может преодолеть препятствия или добежать до финиша марш-броска. Поначалу сержант наказывает его, но это не имеет никакого проку. И тогда сержант начинает наказывать всё подразделение, и пока все новобранцы отжимаются, их тучный сослуживец по приказу ест очередной пончик…
Мне очень не нравится сравнение короновирусного карантина с войной — ну какая эта война. Но как и в армии, ответственность за отдельные проступки тут коллективная. За нарушения одного человека или какой-то маленькой группы ответственность несут все. В Тарту студенты собрались на вечеринку, несколько оказались заболевшими. Полиция и медики посадили в карантин всё общежитие и продукты приносили под дверь. И тем, кто был на вечеринке, и тем, кто там не был. Увы, механизм работает именно таким образом.
”Впереди выходные, а это значит, дачи, шашлык, большие компании…
У меня много знакомых в самых разных уголках Европы и России. И я скажу вам, что те карантинные меры, которые введены в нас в стране, сравнительно мягкие. Мой приятель в Валенсии вот уже 40 дней сидит дома практически безвылазно — там до сих пор можно выходить только в магазин или погулять с собакой, но собаки у него нет. У моей знакомой в Израиле сегодня радость — им разрешили отходить на 500 метров от дома. На 500 метров — и это праздник. Мы довольно подробно освещаем ситуацию в Москве, тамошние правила с пропусками. Так что у нас всё еще относительно спокойно и свободно. Но эти сравнительно мягкие запретительные меры держатся исключительно на нашей с вами дисциплине. И я не очень хочу, чтобы нас принудительно заперли по домам. Неужели кто-то этого хочет?
К нам приходит очень много писем с жалобами — меня уволили, чем я буду кормить семью, когда наше правительство отменит ограничения, чтобы мы вернулись к работе и т. д. Подобный тон я вижу и в наших комментариях. Но любое массовое собрание (даже в лесу, даже вдалеке от полиции) — это шаг к продлению карантинных мер, а значит, шаг в сторону экономического кризиса, банкротств и невыплаченных кредитов.
Впереди выходные, а это значит, дачи, шашлык, большие компании… И есть ощущение, что спасти нас от новой волны эпидемии может только похолодание. Желательно с дождем. Может, хоть это поможет. А то эпизод с полным новобранцем в ”Цельнометаллической оболочке” уж очень плохо заканчивается.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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