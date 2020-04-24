Цельнометаллическая оболочка карантина. Почему сейчас особенно важно сидеть дома

Признаюсь, я не сижу дома. Грешен. У меня маленький ребенок, которому нет еще и года, и поэтому я гуляю каждый день по центру Таллинна — главным образом в Кадриорге или на Рейди теэ. Наматываю 10-12 тысяч шагов за прогулку. Но нам же говорят, не выходите из дома без крайней необходимости, а прогулка с ребенком — это как раз необходимость и есть.

Так вот, в последнюю неделю прогулок мне стало трудно расходиться с гуляющими даже на довольно широких кадриорских дорожках. Дистанцию в два метра соблюдать получается далеко не всегда, потому что люди идут по парку настоящим потоком. То есть точно также, как в докоронавирусное время, а то и больше: бегуны, гуляющие, велосипедисты всех возрастов, такие же, как я, молодые родители. Все мы создаем в Кадриорге если не пробки, то уж точно насыщенное движение. Как будто ничего не происходит и нет никакой пандемии. И главное, никаких запретов.

Есть такой прекрасный фильм у Стэнли Кубрика — ”Цельнометаллическая оболочка”. Если не видели, обязательно посмотрите. Среди прочих персонажей там есть новобранец, которому сложно бороться с излишним весом. Разумеется, он не может преодолеть препятствия или добежать до финиша марш-броска. Поначалу сержант наказывает его, но это не имеет никакого проку. И тогда сержант начинает наказывать всё подразделение, и пока все новобранцы отжимаются, их тучный сослуживец по приказу ест очередной пончик…

Мне очень не нравится сравнение короновирусного карантина с войной — ну какая эта война. Но как и в армии, ответственность за отдельные проступки тут коллективная. За нарушения одного человека или какой-то маленькой группы ответственность несут все. В Тарту студенты собрались на вечеринку, несколько оказались заболевшими. Полиция и медики посадили в карантин всё общежитие и продукты приносили под дверь. И тем, кто был на вечеринке, и тем, кто там не был. Увы, механизм работает именно таким образом.

” Впереди выходные, а это значит, дачи, шашлык, большие компании…

У меня много знакомых в самых разных уголках Европы и России. И я скажу вам, что те карантинные меры, которые введены в нас в стране, сравнительно мягкие. Мой приятель в Валенсии вот уже 40 дней сидит дома практически безвылазно — там до сих пор можно выходить только в магазин или погулять с собакой, но собаки у него нет. У моей знакомой в Израиле сегодня радость — им разрешили отходить на 500 метров от дома. На 500 метров — и это праздник. Мы довольно подробно освещаем ситуацию в Москве, тамошние правила с пропусками. Так что у нас всё еще относительно спокойно и свободно. Но эти сравнительно мягкие запретительные меры держатся исключительно на нашей с вами дисциплине. И я не очень хочу, чтобы нас принудительно заперли по домам. Неужели кто-то этого хочет?