Братья меньшие, а заботы большие

Человек одомашнил диких животных в незапамятные века. И традиция держать в домах птиц и зверей сохранилась до наших дней. Но отличие в том, что раньше соседство человека и животных имело прагматичную основу: коровы давали молоко, собака охраняла дом и помогала на охоте, куры несли яйца, а кошки ловили мышей и спасали зерно в амбарах от поедания. А сегодня содержат и разводят домашних животных в основном ради увлечения и развлечения.
Урбанизация и кошки с собаками в типовых квартирах – это не просто. «Братья наши меньшие», как называют животных, могут создавать и проблемы для их владельцев и соседей.
Именно поэтому случается, что хозяева, устав от хлопот по ежедневному выгулу собак, от необходимости кормить и лечить животных, избавляются от вчерашних любимцев. Хорошо, если ставшие ненужными лучшие друзья человека оказываются в питомниках. Но бывает и так, что их просто выбрасывают на улицу или оставляют в лесу. И вы бы видели глаза собак, которые ещё вчера были любимы и обласканы, а сегодня сидят в клетках питомников и сутками ждут, когда за ними вернётся случайно заблудившийся хозяин! Я считаю, что таких нерадивых владельцев нужно строго наказывать. И обязательно нужно поддерживать волонтёров и просто людей с совестью, кто готов помогать животным вернуть утраченное к человеку доверие.
Моя семья вступила в этот глобальный союз «спасателей собак». В нашем доме живут три собаки. Первые питомцы прибыли к нам из столицы Узбекистана - Ташкента. Учитель рисования, художница Мария Смольянинова - мать известного российского актера театра, кино и телевидения Артура Смольянинова занимается спасением бездомных собак. Это нашло отклик в нашей семье, и благодаря помощи волонтерской организации, собаки оказались в Эстонии. Адаптировать их было непросто.
Собачка с кличкой Чапа была уличной собакой с очень непростой судьбой, она панически боялась людей, никогда не выгуливалась на поводке, её всему пришлось учить заново. Другая собачка по кличке Кира появилась позже и тоже из солнечного Ташкента, где жизнь домашних животных сложна и где даже практикуется употребление собачьего мяса в пищу. Третью собаку – дворовая помесь овчарки с хаски по кличке Рекс мы взяли из приюта. Конечно, когда вы берёте в дом крупное животное – не хомяка и мышку, а собаку или кошку, нужно соразмерять свои возможности и ресурс времени с желанием завести питомца. Собака – это, по сути, новый член семьи и ухода и заботы порой требует больше, чем ребёнок. Но разве не благородно желать уличной собаке или кошке лучшей жизни? Возможно, этот четвероногий друг принесет в ваш дом не только радость, но и научит ваших детей заботиться о тех, кто слабее. А спасать животных можно в разных обстоятельствах
В самом начале года, когда мир еще не знал о пандемии Сovid-19, нам с супругой посчастливилось побывать на острове Цейлон. Далекая тропическая Шри-Ланка стала привлекательным местом для эстонских туристов. Солнце и пальмы, яркое голубое небо и бескрайний океан с волнами изумрудного цвета – все это вызывают ощущение сказочного края. Но даже в этом раю жизнь уличных собак трудна. Мы случайно наткнулись на щенка, оставленного на одной из железнодорожных веток, недалеко от знаменитого Девятиарочного моста периода британского колониального правления. Щенок был одинок, слаб и было ясно, что в таких условиях он обречен. Мы решили его спасти, обзвонили несколько приютов, помыли, накормили, отвезли собачку в местную ветеринарную клинику, где произвели вакцинацию. На месте собачке было оказано лечение и даже выдан паспорт. Позднее хозяин отеля, в котором мы останавливались, согласился взять щенка к себе. Мы помогли купить корм, медикаменты и обеспечили всем необходимым для счастливой собачьей жизни. Хозяин отеля обещал нам присылать сообщения и фото щенка через социальные сети, и выполнил обещание – высылает нам фотографии спасенного животного.
Хочется верить, что все больше и больше людей получат возможность рассказать свои истории о маленьких добрых делах. Благодаря этому мы делаем наш мир чуточку лучше. Конечно, город тоже должен быть готов для жизни животных. К сожалению, брошенные домашние животные, отсутствие инфраструктуры и мест для выгула собак и даже кошек – это все то, с чем приходиться сталкиваться эстонским добровольцам из группы спасения животных. https://animalrescue.ee Страдают и дикие животные, чьи места естественного обитания разрушаются человеком.
Не так давно в медиа было сообщение о том, что на Хийумаа чиновник волости убил прижившегося в городе лисенка. Это был вопиющий случай жестокости, который широко обсуждался общественностью. Каждая жизнь имеет ценность и мы должны защищать животных. Понятно, что дикое, напуганное животное с непредсказуемым поведением может быть опасно для человека в условиях города, но при этом обращение с дикими животными, попавшими в городское пространство, должны быть гуманным. Мы должны быть готовы к этому, и у местных самоуправлений должны быть эффективные инструменты для решения проблем. Безусловно, на территории города должен соблюдаться порядок содержания домашних животных, и людей нужно призывать к порядку, если они не понимают опасности, принося диких животных в городскую среду. Понятно, что такие поступки создают угрозу не только домашним животным, которые могут стать добычей лесных зверей, но подвергают опасности людей - ведь дикие животные бывают переносчиками болезней.
Поэтому эстонское законодательство о защите животных нуждается в развитии и совершенствовании. Жестокое обращение с животными должно чаще квалифицироваться как уголовное преступление, а оставление животного без помощи нужно расценивать как оставление в беспомощном состоянии ребёнка. Через год в Эстонии пройдут выборы в местные органы власти, и будет правильно, если кандидаты, партии и избирательные объединения включат в свои предвыборные программы пункты о создании комфортной среды для домашних животных.
И я обращаюсь к тем, кто хочет и может оказать брошенным животным помощь в обретении собственного дома. Это никогда не рано и ещё не поздно. Заходите на страницы питомников и находите себе друга. Например, здесь http://www.pets.ee/hoiupaik или здесь https://varjupaik.ee/loomad/loomad-varjupaigas
И если вы сумеете сделать счастливыми одного или несколько братьев наших меньших, уверен, вы совершите большое и благородное дело!
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