Братья меньшие, а заботы большие

Урбанизация и кошки с собаками в типовых квартирах – это не просто. «Братья наши меньшие», как называют животных, могут создавать и проблемы для их владельцев и соседей.

Именно поэтому случается, что хозяева, устав от хлопот по ежедневному выгулу собак, от необходимости кормить и лечить животных, избавляются от вчерашних любимцев. Хорошо, если ставшие ненужными лучшие друзья человека оказываются в питомниках. Но бывает и так, что их просто выбрасывают на улицу или оставляют в лесу. И вы бы видели глаза собак, которые ещё вчера были любимы и обласканы, а сегодня сидят в клетках питомников и сутками ждут, когда за ними вернётся случайно заблудившийся хозяин! Я считаю, что таких нерадивых владельцев нужно строго наказывать. И обязательно нужно поддерживать волонтёров и просто людей с совестью, кто готов помогать животным вернуть утраченное к человеку доверие.

Моя семья вступила в этот глобальный союз «спасателей собак». В нашем доме живут три собаки. Первые питомцы прибыли к нам из столицы Узбекистана - Ташкента. Учитель рисования, художница Мария Смольянинова - мать известного российского актера театра, кино и телевидения Артура Смольянинова занимается спасением бездомных собак. Это нашло отклик в нашей семье, и благодаря помощи волонтерской организации, собаки оказались в Эстонии. Адаптировать их было непросто.

Собачка с кличкой Чапа была уличной собакой с очень непростой судьбой, она панически боялась людей, никогда не выгуливалась на поводке, её всему пришлось учить заново. Другая собачка по кличке Кира появилась позже и тоже из солнечного Ташкента, где жизнь домашних животных сложна и где даже практикуется употребление собачьего мяса в пищу. Третью собаку – дворовая помесь овчарки с хаски по кличке Рекс мы взяли из приюта. Конечно, когда вы берёте в дом крупное животное – не хомяка и мышку, а собаку или кошку, нужно соразмерять свои возможности и ресурс времени с желанием завести питомца. Собака – это, по сути, новый член семьи и ухода и заботы порой требует больше, чем ребёнок. Но разве не благородно желать уличной собаке или кошке лучшей жизни? Возможно, этот четвероногий друг принесет в ваш дом не только радость, но и научит ваших детей заботиться о тех, кто слабее. А спасать животных можно в разных обстоятельствах