Более двух тысяч забытых людей в Таллинне

Две с половиной тысячи человек ожидают в очереди на получение квартиры в Таллинне. По закону город должен обеспечить их жилплощадью, но квартир не хватает. В ближайшие годы планируется построить всего пару сотен квартир. Более чем в десять раз меньше, чем нуждающихся в помощи людей. Как мы решаем эту проблему?

Невидимые люди

Недавно я писал о недостаточном финансировании содержания дорог в Таллинне, что привлекло большое внимание. И это понятно, потому что дороги используют все — водители, пешеходы и пользователи немоторизованного транспорта. Проблема двух с половиной тысяч человек, ожидающих жилья от города Таллинна, в основном невидима, но мы должны поговорить об этом.

Почему этим людям нужна помощь города с жильем? Причины могут быть разными: слабое здоровье или дети с тяжелыми формами инвалидности, очень сложные социальные причины (включая насилие со стороны близкого человека), преклонный возраст и т. д. Эти люди часто не имеют возможности обратиться в суд для защиты своих прав, а также у них нет особой надежды на освещение своей проблемы в СМИ. В каком-то смысле они забыты и невидимы для политиков.

Но это не значит, что их не существует. Более двух с половиной тысяч таллиннцев надеются получить от города квартиру или жилплощадь, больше всего в Ласнамяэ. Многие из этих людей ждали в очереди годами.

Муниципальных квартир недостаточно

Обеспечение жильем является обязательством, вытекающим из Закона о социальном обеспечении. Этот аспект очень важен. Жилье должно быть предоставлено нуждающемуся в помощи человеку. Если местное самоуправление этого не делает, оно нарушает закон.

Сейчас в Таллинне имеется четыре с половиной тысячи муниципальных квартир. Со временем часть из них освободится и будет предложена следующим. На момент написания этой статьи не было ни одной свободной жилплощади в пяти районах Таллинна: Кристийне, Ласнамяэ, Нымме, Пирита и Пыхья-Таллинне. В Хааберсти была одна свободная квартира, в районах Кесклинн и Мустамяэ — три и четыре соответственно. Всего восемь свободных квартир, при этом две с половиной тысячи человек в очереди.