Блогер в Беларуси теперь — хуже наркодилера. Как идет подготовка к Выборам-2020?

Уже говорил, что белорусам придется сполна ответить перед Александром Григорьевичем за то, что они восприняли объявление выборов всерьез — все эти сотни тысяч подписей за его оппонентов, очереди в десятках городов длиной до километра. Лукашенко мы знаем давно, все прогнозы сбываются быстро: сотни арестованных, обыски по всей стране, задержанных подвергают довольно гнусным, концлагерным издевательствам.

”Политическим” запретили передачи (типа, коронавирус — хотя в остальном его в Беларуси как бы и нет). По той же причине не допускают адвокатов, при этом в режиме ”скоростного правосудия” выносят новые и новые приговоры, просто накидывая сроки тем, кто свои 15 суток уже отсидел — например, Северинцу в общей сложности дали уже 75. Как минимум у некоторых отобрали средства личной гигиены вплоть до зубной щетки, в камерах жуткая антисанитария. Тихановского и Северинца поместили в карцер. Не дают матрасы и подушки, а на голые нары ложиться запрещают — только на пол. И даже на полу спать толком не дают — будят по ночам каждый час, стучат дубинками в дверь. Сокамерникам, сидящим ”по бытовухе”, прямо указывают, из-за кого беспредел — провоцируя их давить на ”политических”. Ссылочку на видео по этому поводу приложу в первом коменте. Как формулирует у себя Pavel Usov, ”все декорации сорваны, останется голое ржавое железо”.

Пока писал пост, появилось видео Светланы Тихановской, где она говорит об анонимных угрозах и шантаже детьми. Угрозах, которые приведут в исполнение в случае, если она продолжит сдавать в региональные избиркомы собранные подписи (она вынуждена ездить по регионам и делать это сама, так как многие региональные координаторы уже за решеткой). Тихановская плачет и говорит, что ещё не решила, как быть дальше — но дело явно идет к снятию с выборов. В противном случае ЦИК не допустит всё равно.

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Блогер в Беларуси теперь — хуже драг-дилера. В рамках тотальной зачистки взялись и за них — только за вчера арестовали либо осудили четверых (Кабанов, Пальчис, Цыганович и Масловский; это парни плюс-минус из белорусского топ-10 или топ-15 по охватам). Всем по 15 суток для начала, но потом наверняка накинут еще.