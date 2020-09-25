Бизнесмен, перевезший Навального в Берлин: летчики и врачи в Омске знали, кого спасают. Хочу сказать им спасибо

По поводу выписки Навального из больницы и поскольку меня тут некоторое время назад горячо благодарили и жали руку в связи с известным самолётом: эта выписка и вообще неудача покушения были бы невозможны без единственно возможных с профессиональной и человеческой точек зрения действий двух команд: самолёта, севшего в Омске, и бригады врачей, вколовших антидот.

Поступки эти единственно правильны и одновременно вполне героические, поскольку (уверен) и экипаж, и врачи (а) знали, кого спасают, (б) хорошо догадывались, что произошло, а следовательно, чьим планам и тайным приказам противодействуют. И случись что с ними (да хоть увольнение), никто на площадь не выйдет, спасать от застенков или голода не будет. Не знаю кто эти люди и опасаюсь выяснять, но хоть спасибо хотя бы здесь надо сказать. Спасибо вам!

UPD сволочное всё-таки у нас государство, где исполнение долга перед людьми и профессией может быть сопряжено угрозами от самого государства.

Интервью Бориса Зимина журналу Forbes можно посмотреть здесь.

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